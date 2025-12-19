Llegan los Reyes y Medion presenta sus portátiles más versátiles: tres propuestas para llenar la Navidad con tecnología

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Este momento, lleno de magia y reencuentros, es el tiempo perfecto para renovarse de cara al año nuevo. Tanto si necesitas un nuevo ordenador, como si quieres regalarlo a alguien al que sorprender, Medion, marca reconocida en el sector tecnológico, presenta su selección de productos para estas Navidades con un aire muy tecnológico. Hoy hacemos una selección de tres portátiles armados con las últimas tecnologías y capaces de ofrecer la máxima potencia, sean cuales sean tus necesidades y siempre a un precio competitivo.

Medion Signium 14 S1 OLED

Si tu estilo de vida es muy activo, este modelo es perfecto para ti. Con menos de un kilo de peso, 996 gramos, y apenas 16 mm de grosor, el Medion Signium 14 S1 redefine la ligereza sin renunciar a estilo ni resistencia. Su diseño en gris mate y su formato compacto lo convierten en el compañero ideal para el día a día, listo para seguirte a cualquier parte. Cuenta con carga por USB-C, y su duración garantiza autonomía y comodidad para tu vida en constante movimiento. Otro de sus características a resaltar es la pantalla OLED de 14 pulgadas 2.8K, con formato 16:10, 400 nits de brillo y 100 % sRGB, que ofrece una nitidez y unos colores vibrantes que facilita el desarrollo de cualquier tarea, bien sea tomar apuntes o ver, de nuevo, tu serie favorita, a otro nivel. Cuenta con un procesador Intel® Core™ 5 120U, con arquitectura híbrida de 10 núcleos y 12 hilos de ejecución y 16 GB de memoria RAM y una unidad SSD PCIe 4.0 de 512 GB. En definitiva, ligero, nítido y con una potencia capaz de rendir dónde sea: el portátil que acompaña tu ritmo. PVP recomendado: 799 euros.

Medion SPRCHRGD 14 S2

Para estas navidades, Medion presenta SPRCHRGD 14 S2, un portátil que combina potencia, diseño y autonomía en un solo equipo. Este portátil incorpora el nuevo procesador Intel Core Ultra 9 con gráfica Intel Arc 140V, 32 GB de RAM LPDDR5x y SSD PCIe de 2 TB, ofreciendo un rendimiento impulsado por inteligencia artificial que agiliza tareas y permiten realizar funciones avanzadas sin que se resienta el rendimiento del sistema. La multitarea mejorada no solo garantiza una multitarea fluida, sino que eleva el rendimiento a un nuevo nivel: la llamada megatasking. Su pantalla de 14 pulgadas de 120 Hz y un 100% sRGB, ofrece colores nítidos y fluidez, mientras que su exterior de aluminio con acabado mate muestran un diseño elegante que enamora a primera vista. Destaca su batería de 65 Wh, con hasta 21 horas de autonomía, que te permite usarlo donde sea y cuándo sea. Además, incluye audio HD con cuatro altavoces y cancelación de ruido por IA, además de conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, convirtiéndolo en un que redefine lo que significa trabajar y crear sin interrupciones. Disponible también en versiones con Intel Core Ultra 7 y Ultra 5. PVP recomendado: Intel Core Ultra 9: 1.399 euros; Intel Core Ultra 7: 1.199 euros; Intel Core Ultra 5: 999 euros.

Medion Avantum E14e

El Medion Avantum 14 E1e es la prueba de que la ligereza puede combinarse a la perfección con el rendimiento. Su pantalla, Full HD de 14 pulgadas, ofrece una experiencia visual nítida y equilibrada, para que puedas ver con claridad y calidad. Bajo su diseño compacto, el procesador Intel® Celeron® N4500 y Windows 11 Home en modo S garantizan agilidad para completar las tareas cotidianas: estudiar, trabajar e incluso desconectar un rato viendo una película. Su unidad SSD de 128 GB o 256 GB y los 8 GB de RAM reducen los tiempos de carga y hacen que el arranque sea casi inmediato, mientras que la conectividad Wi-Fi 6 asegura una red rápida y estable incluso en entornos concurridos. Un ordenador de acabado sencillo, pero capacitado para hacer que tus tareas fluyan sin interrupciones: la opción perfecta para tu día a día. PVP recomendado: 128 GB: 249 euros; 256 GB: 349 euros.