La familia está de vuelta: The Old Country recupera la gloria y el estatus de la saga Mafia

El anuncio de una nueva entrega de la saga Mafia el año pasado tras casi una década desde la última iteración, el controvertido Mafia III, generó una ola de ilusión desmedida entre los fans de los juegos de acción. Y no es para menos. The Old Country -así se llama el nuevo hijo de la familia- viene a recordarnos que si desde 2002 disfrutamos de una experiencia narrativa única ambientada en el mundo de la mafia a principios y mediados del siglo XX, debíamos estar de enhorabuena porque ahora nos vamos a trasladar a Italia en el inicio del siglo XX para repetir esas (benditas) sensaciones.

Mafia: The Old Country Género: Acción Lanzamiento: 8 de agosto Desarrolladora: Hangar 13 Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Español Precio: 50€

Y tras unas 15 horas para superar esta nueva entrega solo puedo decir que la espera ha merecido la pena. Mafia:The Old Country es justo lo que necesitaba la saga para recuperar su idiosincracia y devolvernos la ilusión por juegos que priman por encima de todo la diversión y una intensa narrativa huyendo del relleno artificial.

Porque si algo tenían claro sus desarrolladores, Hangar 13, es que esta iteración debía apostar por una historia perfectamente vertebrada en capítulos que funcionan como si una serie de Netflix se tratase, y que además apuestan por una absoluta linealidad en sus escenarios y objetivos. Aquí no hay mundos abiertos en los que perderse horas y horas explorando y farmeando flores o diamantes. Y lo agradecemos.

Su capa jugable se sustenta en la acción y también el sigilo (aunque en menor medida y muchas veces de manera simbólica) para ofrecernos una aventura en tercera persona en la que encarnamos a Enzo Favara, un joven que tras huir de las minas de azufre en Sicilia acaba siendo acogido por la familia mafiosa Torrisi. Ahí comenzará a ascender en el organigrama jerárquico lo que le hará cuestionarse temas capitales como la lealtad, el amor, sus anhelos de una vida mejor o la cruda y detestable violencia que rodea ese mundo.

Abrirnos paso a tiros será una constante en la historia.

Unos mimbres que dan forma a una historia muy de la saga Mafia que te mantendrá en vilo en todo momento y que se convierte en el vehículo perfecto para avanzar. Yreitero, sin rodeos. Eso sí, la historia puede ser algo tópica en ciertos momentos y en en más de una ocasión sabremos qué va a ocurrir antes de que pase, pero es tan divertida e intensa que podemos perdonárselo porque nos ofrece escenas tan dramáticas o inesperadas que te harán más de una vez saltar del sofá.

En ese sentido, el título tiene muy marcados los objetivos, y pese a haber alguno que otro secundario que puede desviarnos ligeramente del camino, avanzar en la historia no supone ningún reto. Las fases de tiroteo se intercalan con otras de sigilo, o con otras actividades que amplían las mecánicas como las carreras de caballos o de coches. Y todo está muy bien medido para que ninguna de ellas pueda resultar redundante. Sí, hay coleccionables por el escenario pra los más curiosos, pero todo está al servicio de una narrativa en la que los personajes principales intercalan sus egos para mantenernos en todo momento en tensión. Y lo consiguen de sobra.

Su apartado audiovisual de primer nivel redondea un título que se disfruta de principio a fin

Para ello, el título apuesta por un apartado audiovisual de primerísimo nivel. Pese a que el título es más un doble A por precio (50 euros frente a los 80 que se han estandarizado) puede hacer gala de unos gráficos que lo colocan entre los más punteros del sector. El uso del Unreal Engine 5 le permite ofrecer una Italia colorista y natural en sus campiñas, pueblos y gentes. La carga de realismo que atesoran los escenarios y sus personajes me han hecho por momentos recordar a un peso pesado como es Red Dead Redemption 2 y eso, sin duda, es un grandísimo halago para el título de Hangar 13.

Su apartado visual es sobresaliente. Te enamorará.

En nuestro equipo de pruebas con un Ryzen 7 5700X3D y una Nvidia RTX 5070Ti hemos podido jugarlo por encima de los 123 fps en resolución ultrapanorámica 21:9 (3440x1440) con todos los detalles al máximo. E iba como la seda.

A ello hay que sumar una banda sonora con temas que apuesta por la epicidad y un doblaje sobresaliente al castellano lo que redunda en una mayor inmersión en la historia.

En definitiva, la familia ha vuelto. Mafia: The Old Country es la necesaria vuelta a los orígenes de una saga que supo hacerse un hueco a principios del siglo XXI y que con el remake de la primera parte y esta nueva aventura vuelve a erigirse en imprescindible. Si te gusta El Padrino y Los Intocables de Eliot Ness, este es tu juego.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Mafia: The Old Country para PC (Steam) que nos ha enviado 2K España.