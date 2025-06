Little Nightmares III o cómo compartir los miedos de la infancia en cooperativo ya tiene fecha de lanzamiento

Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado que Little Nightmares III, desarrollado por Supermassive Games, se lanzará el 10 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Las reservas ya están disponibles en todas las plataformas, excepto en las consolas Nintendo, donde se habilitarán más adelante. La franquicia ha superado los 20 millones de unidades vendidas desde el lanzamiento del primer juego en 2017.

En Little Nightmares III, acompañaremos a Low y Alone mientras buscan la forma de escapar de la Nada. Los dos amigos, atrapados en la Espiral, un conglomerado de perturbadoras ubicaciones, deberán cooperar para sobrevivir en un peligroso mundo lleno de ilusiones y escapar de las garras de un mal aún mayor que se oculta en las sombras.

Por primera vez en la franquicia, toca afrontar los miedos de tu infancia junto a un amigo en el modo cooperativo en línea o en solitario con una IA acompañante. Para ello podrems jugar con Low y Alone, que se convirtieron en mejores amigos el día que se encontraron en esta pesadilla solitaria. Cada personaje posee un objeto característico: el de Low es un arco y el de Alone, una llave inglesa. Trabajando juntos, le han cogido el gusto a colarse por pasajes ocultos, encaramarse para superar obstáculos enormes y cubrirse mutuamente las espaldas.

Tanto si jugamos con algún amigo como con el compañero controlado por la IA, ambos dependerán de sus objetos característicos para crear oportunidades y avanzar. El entorno está lleno de pistas y posibilidades que pueden ser explotadas por unos niños imaginativos. Las flechas de Low pueden alcanzar objetivos altos, cortar cuerdas o derribar a enemigos voladores, mientras que la llave inglesa de Alone es la herramienta ideal para aplastar a los enemigos aturdidos, destrozar barreras o manipular el mecanismo de enormes máquinas.

Reservar el juego dará acceso al conjunto de atuendos Dark Six en todas las plataformas. Además, reservar la copia digital incluye el acceso anticipado a Little Nightmares Enhanced Edition en PS5, Xbox Series X|S y PC. El pase de expansión Secrets of The Spiral incluirá dos capítulos adicionales y un set exclusivo de atuendos, con un personaje que los fans reconocerán.