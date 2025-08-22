Kill the Brickman, el hijo de los creadores de Vampire Survivors que volverá a sorprenderte

Si los creadores del popular Vampire Survivors han apoyado este proyecto está claro que tiene que ser muy bueno. Y sí, lo es. Imagínate el Tetris, pero con bloques con problemas de ira, gusto por la carne humana, con cientos de reliquias y una gran variedad de formas de construir tu propio cañón. Hablamos de Kill the Brickman, un roguelike por turnos de romper bloques inspirado por la locura de los arcades retro creado por el pequeño estudio Doonutsaur.

La historia es hilarante: el mundo ha sido invadido por los Blocoides, y tendremos que coger un arma y disparar para abrirnos camino. Para ello debemos preparar nuestros tus propios cargamentos de balas explosivas combinando reliquias, diseños de cargadores y extrañas balas que pueden explotar, corroer o multiplicarse. Cada partida es un nuevo experimento; cada construcción, un puzle; y cada bala, una herramienta para hacer explotar bloques y llevarse el premio a casa.

El título, una mezcla de roguelike y estrategia de construcción de mazos, nos animar a coleccionar, combinar y desplegar balas absurdamente poderosas para ser más listo que ellos y vencerlos.

El juego nos invita a abrirnos camino a través de los diferentes capítulos y enfrentrnos a más de una docena de enemigos de élite y diez poderosos jefes. El título propone descubrir las sinergias que convertirán a nuestra humilde arma en un cañón de mano que desafíe galaxias. La profunda jugabilidad de este título va mucho más allá de solo apuntar y disparar: se trata de planificar, adaptarse y construir de forma más inteligente que esos bloques con cara. Y es muy adictivo.

Doonutsaur es un pequeño equipo localizado en Estados Unidos con la misión de crear juegos divertidos, creativos e interesantes que sean realmente especiales. Su primer juego oficial es Kill The Brickman, que se acaba de ser lanzado en PC y en Xbox por un precio de 4,99 euros.