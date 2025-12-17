John Carpenter’s Toxic Commando, el shooter cooperativo de zombis con estética ochentera, saldrá el 12 de marzo de 2026

El esperado shooter cooperativo de acción y terror John Carpenter’s Toxic Commando ya tiene fecha oficial de lanzamiento. El título desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment llegará el 12 de marzo de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, y lo hará cargado de zombis, humor salvaje y una estética ochentera que rinde homenaje a las peores pesadillas del legendario cineasta.

El anuncio tuvo lugar durante The Game Awards, donde se presentó un nuevo tráiler repleto de sangre, criaturas grotescas y acción descontrolada que dejó claro el tono del juego: cero cerebro, cero frenos y cero filtro.

La historia nos traslada a un futuro no muy lejano, donde un experimento para extraer energía del núcleo de la Tierra sale horriblemente mal. El resultado es un planeta convertido en un lodazal tóxico y la humanidad transformada en abominaciones no-muertas. Ante el desastre, el responsable del experimento idea un plan para arreglarlo todo contratando a un grupo de mercenarios. El problema es que los verdaderamente buenos son demasiado caros, así que la misión recae en el equipo menos indicado para salvar el mundo: los Toxic Commando.

John Carpenter’s Toxic Commando está diseñado para disfrutarse en compañía. El juego permite formar equipo con hasta 4 jugadores y cuenta con cross-play completo entre PC y consolas, facilitando que nadie se quede fuera de la masacre. A lo largo de mapas semiabiertos, los jugadores deberán recorrer páramos infestados de monstruos, enfrentarse al temible Dios del Lodo y sobrevivir a oleadas de enemigos que “nunca debieron existir”. La cooperación no es una opción: es la única forma de seguir con vida.

El combate es tan exagerado como variado. Los jugadores podrán desatar el caos utilizando todo tipo de pistolas y armas de fuego, granadas, habilidades especiales y armas cuerpo a cuerpo como catanas malditas, además de vehículos con los que aplastar hordas de enemigos sólo por diversión. Coordinar disparos, combinar habilidades y usar el entorno será clave cuando las monstruosidades mutantes ataquen desde todos los ángulos.

El juego contará con dos ediciones disponibles para reserva anticipada en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. La Edición Estándar incluye el juego base y el DLC gratuito Leon’s Secret Stash como incentivo por la reserva anticipada. Por su parte, la Edición Blood añade el Bloody Pass, que incorpora dos DLC post-lanzamiento con skins únicas para cada personaje, nuevas armas y vehículos, un pack cosmético dorado para armas, un hechizo adicional y una skin extra por personaje.

Tras su lanzamiento, John Carpenter’s Toxic Commando seguirá ampliando su contenido con actualizaciones gratuitas para todos los jugadores, que incluirán nuevas misiones, enemigos, armas y vehículos. Porque en este apocalipsis viscoso, los zombis nunca descansan.

El caos comenzará oficialmente el 12 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Las reservas ya están disponibles para quienes quieran estar listos antes de que los no-muertos infecten el mundo.