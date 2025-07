La Supertierra amplía su ejército este verano: Helldivers 2 aterriza en Xbox Series el 26 de agosto

La Supertierra necesitaba más soldados y tras muchas peticiones se ha cumplido el requerimiento. Xbox ha anunciado hoy que los jugadores podrán defender la Supertierra este verano en Helldivers 2, el shooter cooperativo en tercera persona llegará a Xbox Series X|S el 26 de agosto.

El título, que fue lanzado en exclusiva en marzo del año pasado para PC y Playstation 5, es un festín de destrucción cooperativo en tercera persona en el que los jugadores y hasta tres compañeros de escuadrón se meten en las botas de soldados de élite cuya misión es promover la paz, la libertad y la Democracia Gestionada utilizando las herramientas más grandes, más brutales y más explosivas de la galaxia. Arrowhead Game Studios, estudio encargado de su desarrollo, ha conseguido a lo largo de este año y medio potenciar un título que analizamos aquí en El Loot de Txeron y del que quedamos gratamente sorprendidos al apuntar que "jugarlo con amigos o con otros Helldivers a través del emparejamiento y gracias al juego cruzado entre las dos plataformas es muy sencillo. Escapar del bucle entre extracción y extracción se torna algo más complicado. Básicamente porque la experiencia está tan cohesionada y tiene tanto que ofrecer que es difícil ponerle un pero. Hacía tiempo que no encontraba un videojuego tan sencillo en su propuesta pero tan generoso en la diversión. De hecho, no me divertía tanto con un juego multijugador desde mi época con The Division y ya ha llovido casi una década desde entonces y entre medio ha habido multitud de propuestas que no alcanzaron su propósito. Por eso, Helldivers 2 es desde este mismo instante mi juego multijugador de referencia y la gran sorpresa de este recién empezado 2024. Si te gusta la acción y sobrevivir al caos entre robots e insectos XXL, no hay propuesta más refrescante, adictiva, delirante, frenética y orgásmica que esta".

El director del juego Helldivers 2, Mikeal Eriksson, compartió lo que significa el lanzamiento para el estudio: "Sabemos que los jugadores llevaban tiempo pidiéndolo y estamos muy contentos de traer más Helldivers a nuestro juego. Tenemos mucho más reservado para los próximos meses y años, ¡y cuantos más jugadores tengamos, más historias podremos contar! La lucha por la Supertierra no ha hecho más que empezar".

El juego costará 40 euros en su edicion estandar y 60 con el pase de batalla y una serie de cosméticos.