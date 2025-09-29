El gigante de los videojuegos Electronic Arts, comprado por 46.810 millones de euros

La gigante de los videojuegos Electronic Arts (EA) cambiará de manos en una de las mayores operaciones del sector tecnológico de los últimos años. Un consorcio inversor liderado por el fondo soberano de Arabia Saudí (PIF), junto a Affinity Partners —dirigida por Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump— y Silver Lake, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la totalidad de la compañía por 55.000 millones de dólares (46.810 millones de euros), según se ha confirmado mediante comunicado oficial.

La operación, valorada en 210 dólares (178,81 euros) por acción, representa una prima del 25% sobre el valor de cotización registrado el 25 de septiembre de 2024. Esta monumental transacción se financiará principalmente en efectivo, con una inyección de capital aproximada de 36.000 millones de euros (30.639 millones de euros) por parte del consorcio inversor, mientras que los restantes 20.000 millones de dólares (17.022 millones de euros) se destinarán a cubrir pasivos tras ser comprometidos íntegramente por JPMorgan Chase.

Es importante destacar que el fondo PIF ya mantenía una participación previa del 9,9% en Electronic Arts, lo que ha facilitado esta mega-operación que ahora deberá superar los correspondientes procesos regulatorios. Según las previsiones, la compra se completará durante el primer trimestre del año fiscal 2027, momento en el que EA dejará de cotizar en bolsa tras décadas como una de las empresas referentes del mercado bursátil tecnológico.

Un gigante del entretenimiento digital bajo nuevo control

Electronic Arts, fundada en 1982, se ha consolidado como uno de los principales desarrolladores y distribuidores de videojuegos a nivel mundial. Con títulos emblemáticos como Los Sims, FIFA (ahora EA Sports FC), Star Wars o Mass Effect, la compañía estadounidense ha marcado la evolución de la industria del entretenimiento digital durante las últimas cuatro décadas.

El presidente y consejero delegado de EA, Andrew Wilson, ha expresado su optimismo ante esta nueva etapa: "Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras. Estoy más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo". Estas declaraciones sugieren continuidad en el liderazgo de la compañía tras la adquisición.

Por su parte, Turqi Alnowaiser, vicegobernador y jefe de inversiones internacionales de PIF, ha destacado la posición estratégica del fondo saudí en el sector: "PIF ocupa una posición única en los sectores mundiales de los videojuegos y los deportes electrónicos, creando y apoyando ecosistemas que conectan a aficionados, desarrolladores y creadores de propiedad intelectual".

La estrategia de inversión saudí en el entretenimiento global

Esta adquisición se enmarca dentro de la ambiciosa estrategia de diversificación económica de Arabia Saudí, conocida como 'Visión 2030', que busca reducir la dependencia del país del petróleo mediante inversiones estratégicas en sectores de alto crecimiento como el entretenimiento, el deporte y la tecnología. El PIF ya ha realizado importantes inversiones en empresas como Uber, Tesla y varias compañías de videojuegos.

Affinity Partners, el fondo de inversión dirigido por Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, ha calificado a EA como una "compañía extraordinaria" por la que apostar. Esta operación marca la entrada de Kushner en el lucrativo sector de los videojuegos, ampliando así su cartera de inversiones tras su paso por la Casa Blanca durante la administración Trump (2017-2021).

Silver Lake, por su parte, uno de los mayores fondos de inversión tecnológica del mundo, ha manifestado que considera que el futuro de EA es "brillante" gracias a la importante inversión que realizará el consorcio. Esta firma ya cuenta con experiencia en el sector del entretenimiento digital a través de participaciones en empresas como Unity Technologies y Endeavor Group Holdings.

Implicaciones para la industria del videojuego

La adquisición de Electronic Arts por este consorcio internacional representa un punto de inflexión en la industria del videojuego, que ha experimentado una notable consolidación durante los últimos años. Operaciones como la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 68.700 millones de dólares en 2023 o la adquisición de Zynga por Take-Two en 2022 por 12.700 millones han redibujado el mapa de poder en el sector.

Esta transacción podría tener importantes implicaciones para el desarrollo futuro de franquicias emblemáticas como 'Los Sims', 'EA Sports FC' (anteriormente conocida como 'FIFA'), 'Battlefield', 'Star Wars' o 'Mass Effect'. La inyección de capital podría acelerar el desarrollo de nuevos títulos y tecnologías, aunque también genera interrogantes sobre posibles cambios en la estrategia corporativa de la compañía.

Los analistas del sector coinciden en señalar que esta operación refleja el creciente interés de los fondos soberanos y grandes inversores por una industria que genera más de 200.000 millones de dólares anuales a nivel global y que continúa creciendo a un ritmo sostenido, especialmente tras el impulso experimentado durante la pandemia de COVID-19.

¿Qué es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF)?

El Fondo de Inversión Pública (PIF) es el fondo soberano de Arabia Saudí y uno de los mayores fondos de inversión del mundo, con activos estimados en más de 700.000 millones de dólares. Creado en 1971, ha experimentado una transformación radical desde 2015 bajo la dirección del príncipe heredero Mohammed bin Salman, convirtiéndose en el principal vehículo para la diversificación económica del reino.

En los últimos años, el PIF ha realizado inversiones multimillonarias en diversos sectores, desde tecnología hasta entretenimiento y deportes. Entre sus operaciones más destacadas se encuentran la adquisición del Newcastle United Football Club, importantes inversiones en empresas como Uber y Lucid Motors, y la creación del circuito de golf profesional LIV Golf.

En el ámbito específico de los videojuegos, el fondo ya había mostrado su interés estratégico con la adquisición de participaciones en diversas compañías del sector, incluida la mencionada participación del 9,9% en Electronic Arts que ahora ha servido como punto de partida para esta operación de mayor envergadura.

¿Cómo afectará esta adquisición al futuro de los títulos de EA?

Una de las principales incógnitas que surge tras el anuncio de esta adquisición es cómo afectará a la estrategia de desarrollo y publicación de videojuegos de Electronic Arts. La compañía es conocida por sus franquicias deportivas anuales como EA Sports FC, Madden NFL y NHL, así como por series emblemáticas como 'Los Sims', 'Battlefield' y títulos basados en licencias de 'Star Wars'.

Los nuevos propietarios han manifestado su intención de mantener y potenciar estas franquicias, aunque será fundamental observar si se producen cambios en los modelos de monetización o en las prioridades de desarrollo. Electronic Arts ha sido criticada en el pasado por su enfoque en microtransacciones y contenidos de pago adicional, especialmente en sus títulos deportivos y juegos como 'Star Wars Battlefront II'.

Otro aspecto relevante será la posible expansión de EA hacia nuevos mercados geográficos, particularmente en Oriente Medio, donde la industria del gaming está experimentando un crecimiento significativo impulsado por inversiones gubernamentales como parte de estrategias de diversificación económica similares a la saudí.