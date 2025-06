Elden Ring expande la diversión con Nightreign, el multijugador cooperativo más divertido del año

Recuerdo con nostalgia cuando superé mi primer juego de From Software: Dark Souls 3. Hace ahora un lustro de aquella gesta. Después llegaría su primera parte, Bloodborne, Demons Souls Remake y finalmente Elden Ring. Con él, alcancé el cenit y como yo, muchos millones más de jugadores que descubrieron porqué los juegos de la desarrolladora nipona son tan especiales y te atrapan sin remedio.

Elden Ring Nightreign Género: Acción Lanzamiento: 30 de mayo Desarrolladora: From Software Plataformas: PC, Xbox Series, PS4 y PS5 Textos: Español Voces: Inglés Precio: 40€

Ahora, en un giro inesperado para muchos, la familia crece con Nightreign, un juego independiente de acción, supervivencia y una intensa faceta cooperativa multijugador que se desarrolla en el mundo de Altolimbo, una nueva tierra por explorar dentro del universo de Elden Ring.

Y debo confesar que me equivoqué de largo porque tenía las expectativas muy bajas y estaba receloso de que llevar una propuesta tan definida como los Souls al terreno del multijugador fuese una buena idea. Y lo de Nightreign ha sido una de las sorpresas del año en mayúsculas. No he podido soltar el mando de la PS5 (plataforma en la que lo he jugado) ni un instante hasta que he conseguido derrotar a los ocho Señores de la Noche. Y eso dice mucho de la capacidad de divertir que tiene el juego.

La cooperación es fundamental para superar los combates.

Es un título que apuesta por la cooperación en escuadrones de tres jugadores –o también en solitario pero solo para jugadores expertos con muchas ganas de sufrir– con el objetivo de sobrevivir a un ciclo de tres días y noches en un mapa lleno de ubicaciones con multitud de enemigos. La gracia está en que hay que estar todo el rato en movimiento ya que una lluvia de fuego va cerrando el mapa para acabar el día y poder enfrentarnos cada noche a jefes finales muy desafiantes, muchos de ellos conocidos de otros títulos de From Software (la nostalgia se dispara).

Ytras superar dos jornadas de farmeo, subida de nivel y desafios varios, el tercero toca el enfrentamiento definitivo con un jefe único. Vencerlo supondrá superar la expedición (en total, ocho). No hacerlo, nos obligará de nuevo a iniciar la expedición y vuelta a empezar de cero aunque habiendo ganado unas gemas y runas que no se pierden y que podremos usar en un altar para potenciar a nuestro personaje. Yasí se genera un bucle adictivo hasta que todos caigan ante nuestra persistencia.

Para ello, a diferencia del resto de juegos de From, tenemos para elegir ocho personajes (seis iniciales y dos desbloqueables) con roles muy definidos: tanque, arquero, mago, etc. Subir niveles no requiere asignar puntos ya que se hace de manera automática para agilizar el proceso.

Lo novedoso también radica en que los personajes se mueven más rápido, tienen doble salto y no mueren por caídas. Todo es frenético. Mucho. Jugar a un Dark Souls y luego a nightreign es como ir en primera y pasar a sexta en un coche válgame el simil.

Ese frenesí, aparejado a su siempre endiablada dificultad, posibilita que las expediciones sean una montaña rusa de emociones en las que morir se penaliza solo con la pérdida de un nivel (el máximo es el quince) aunque no lo haremos de manera directa ya que habrá una ventana de tiempo para que nuestros compañeros nos puedan revivir atacándonos para reducir la barra de muerte.

Los jefes finales de las expediciones son desafiantes, duros y únicos.

Una cooperación que también se extiende a la hora de crear sinergias entre las diferentes habilidades que tienen los personajes (dos por cada uno) y de compartir las armas y amuletos que vayamos encontrando en el camino (podemos portar hasta seis y dos respectivamente).

La gran pega es que jugar con otras dos personas que no son amigos reduce esa sensación de cooperación al no haber chat de voz y estar limitados a marcar en un mapa. Hacerlo con tus compañeros de fatigas quintuplica la experiencia de diversión y facilita mucho las cosas ya que morir es bastante plausible y la comunicación es fundamental.

En el plano audiovisual, Nightreign es una copia directa de todo lo que vimos y disfrutamos (o sufrimos, según se mire) en Elden Ring, es decir, un acabado gráfico notable con una banda sonora mayúscula y los mismos problemas de tirones en ciertos momentos de mucha acción que se reproducen también en la PS5 Pro donde lo he ejecutado.

Un mal menor para un juego que precisa más de medio centenar de horas para completarse y que se ha convertido en el título multijugador más divertido de lo que llevamos de año. From Software lo ha vuelto a hacer.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Elden Ring Nightreign para PS5 que nos ha facilitado Bandai Namco España.