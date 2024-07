Dynasty Warriors Origins: Un luchador se abre camino a través de los devastados Tres Reinos

El celebrado tándem que componen -el editor- Koei Tecmo y -el desarrollador- Omega Force ha confirmado la producción de ‘Dynasty Warriors: Origins’, el próximo capítulo oficial de su saga de videojuegos de acción “1 vs. 1.000”.

Para incrementar las expectativas de su público sobre la entrega que se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC en 2025, se han descubierto los primeros detalles de la historia.

Heroico artista marcial

El prometedor capítulo anticipa que llevará la acción hasta el nivel más intenso de todos los títulos de la saga ‘Warriors’ hasta la fecha. En primer plano, ‘Origins’ presentara un “heroico artista marcial destinado a superar inmensas adversidades” mientras se abre paso a través de oleadas de enemigos por los campos de batalla de los antiguos Tres Reinos.

La entrega también promete una "nueva y más profunda interpretación del argumento tradicional de los Tres Reinos”, que relata la antigua historia china. La acción comenzará un año antes de la Rebelión del Turbante Amarillo, en los albores de una era de agitación, cuando el protagonista, un luchador marcial con amnesia, visita una aldea que sufre hambruna.

Allí conocerá a Zhang Jiao, un hombre que ofrece su ayuda a la gente y a Guan Yu, un guerrero barbudo que denuncia la injusticia de los funcionarios del gobierno. Juntos lucharán contra las fuerzas de los corruptos.

Una historia inmersiva

La línea argumental se trazará a través de un protagonista que se desplazará a través de la historia como un “héroe solitario”.

A lo largo del juego, los episodios de los Tres Reinos se describirán “con mayor claridad y detalle, ofreciendo una experiencia clara y atractiva no solo para los fans de las sagas ‘Romance of the Three Kingdoms’ y ‘Dynasty Warriors’, sino también para los recién llegados a las franquicias”.

Como teatro de operaciones se asegura un vasto mundo en un mapa continental que permitirá a los jugadores caminar libremente, interactuar con los héroes y elegir qué campo de batalla afrontar a continuación.

‘Dynasty Warriors Origins’ también promete una “abrumadora sensación de realismo en cada campo de batalla”, con el mayor número de soldados de la historia de la saga hasta la fecha.

Los enemigos atacarán en cooperación y serán extremadamente duros. Por suerte, al mismo tiempo que utilizas tus propias habilidades para luchar, también podrás avanzar en unidades de carga con aliados para despejar el camino. Además, cuando se cumplan ciertas condiciones, los jugadores podrán controlar temporalmente a Guan Yu y a otros oficiales que marchen a su lado.

Sinopsis

“Experimenta una sensación de realismo inigualable en el campo de batalla, impulsada por la emocionante acción de 1 contra 1000 y la emoción de ejércitos enormes. Un héroe sin nombre conquista los turbulentos y caóticos Tres Reinos en esta última entrega de la serie WARRIORS”, relata la información oficial del videojuego previsto para su publicación en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC a lo largo del próximo año.