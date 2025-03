Descubre la veintena de títulos gratuitos que ofrece Prime Gaming para marzo de 2025

Además de los ya conocidos por todos, otro de los incentivos de la suscripción Amazon Prime es la posibilidad de canjear una serie de juegos gratuitos cada mes a través Prime Gaming, abriendo la puerta a sus jugadores a expandir sus bibliotecas digitales. Pues bien, el gigante minorista ha revelado recientemente los títulos gratuitos para marzo de 2025 y, esta vez, la relación está repleta de juegos geniales que incluye nombres como ‘Saints Row: The Third Remastered’, ‘Mafia 2: Definitive Edition’, ‘Crime Boss: Rockay City’, ‘Deus Ex: Invisible War’ y muchos más.

¿Cómo canjear juegos gratis de Prime Gaming?

Los juegos gratuitos de Prime Gaming están incluidos con la membresía de Amazon Prime, que también incluye acceso a Prime Video y envío gratuito desde su tienda. Dado que la plataforma no requiere de una suscripción recurrente para canjear los juegos, puedes obtener todos estos títulos aprovechando los periodos de prueba gratuitos que proporciona el servicio. Luego, siempre eres libre de cancelar la suscripción para evitar que te cobren, o continuar y disfrutar de todos los beneficios asociados. Una vez hayas comenzado la prueba (o si ya eres suscriptor), dirígete al sitio web de Prime Gaming e inicia sesión para canjear cualquier juego identificado como gratuito.

Ya disponible

Saints Row: The Third Remastered - Se canjea a través de GOG

Mafia II: Definitive Edition - Se canjea a través de GOG

Crime Boss: Rockay City - Se canjea a través de Epic Games Store

Naheulbeuk's Dungeon Master - Se canjea a través de la aplicación Amazon Games

Disponible el 13 de marzo

Wall World - Se canjea a través de la aplicación Amazon Games

Syberia: The World Before - Se canjea a través de GOG

Endling: Extinction is Forever - Se canjea a través de la aplicación Amazon Games

Dark Deity: Complete Edition - Se canjea a través de GOG

Beholder 3 - Se canjea a través de la aplicación Amazon Games

Disponible el 20 de marzo

Wolfenstein: The Old Blood - Se canjea a través de Microsoft Store (PC y Xbox)

Mutazione - Se canjea a través de GOG

Figment 2: Creed Valley - Se canjea a través de la aplicación Amazon Games

Legacy of Kain: Defiance - Se canjea a través de GOG

Mortal Shell - Se canjea a través de Epic Games Store

Disponible el 27 de marzo

The Forgotten City - Se canjea a través de la aplicación Amazon Gaes

Deus Ex: Invisible War - Se canjea a través de GOG

Sesión: Skate Sim - Se canjea a través de Epic Games Store

Let’s Build a Zoo - Se canjea a través de Epic Games Store

Gamedec: Definitive Edition - Se canjea a través de GOG

The Wisbey Mystery: Se canjea a través de Legacy Games

Un mes repleto de acción y aventura

El gran plato fuerte de los juegos de marzo de Prime Gaming es sin duda ‘’Mafia 2: Definitive Edition’. La secuela de la aclamada franquicia de 2K lleva a los jugadores a un viaje a través de la vida en la mafia de las décadas de 1940 y 1950. Pero las sorpresas no acaban ahí y no podemos dejar pasar otros grandes destacados en la lista de marzo como ‘Saints Row: The Third Remastered’, ‘Wolfenstein: The Old Blood’, ‘Mortal Shell’ y ‘Endling: Extinction is Forever’, entre otros.