Este crossover no te lo esperabas: Bruce Lee se une al Agente 47 en una nueva misión de Hitman World of Assassination

Con motivo del 85 aniversario del nacimiento de Bruce Lee, IO Interactive ha preparado una forma única de rendir homenaje al legendario maestro de las artes marciales dentro de Hitman World of Assassination. El estudio, que este año celebra también el 25 aniversario de la franquicia, ha anunciado una nueva misión de Objetivo Escurridizo titulada The Infiltrator, en la que Bruce Lee no será un objetivo del Agente 47, sino un aliado clave en su más reciente operación.

La misión especial estará disponible desde el 25 de septiembre hasta el 20 de noviembre en todas las plataformas, incluidas consolas, PC, dispositivos móviles y realidad virtual. IO Interactive ha acompañado el anuncio con un tráiler oficial que ya puede verse en su canal de YouTube.

El equipo de desarrollo ha descrito esta colaboración como un auténtico honor y una oportunidad emocionante para rendir tributo al legado de Bruce Lee de una manera que se sienta auténtica dentro del universo de Hitman. En The Infiltrator, el jugador conocerá al Agente Lee, un operativo de élite que busca infiltrarse en la Concord Union, un poderoso sindicato criminal con sede en Hong Kong. La organización ha organizado un torneo secreto de artes marciales en el lujoso Hotel Himmapan de Bangkok, y el Agente Lee, interpretado por Bruce Lee, regresa a la acción para participar en el evento con un propósito oculto: ganar el torneo y descubrir la identidad del líder de la Concord Union.

Aunque la habilidad de Lee en combate es legendaria, el torneo está lleno de trampas y conspiraciones, por lo que el jugador deberá actuar desde las sombras para identificar y neutralizar las amenazas que intenten acabar con él. Esta misión, inspirada en la icónica figura de Bruce Lee, combina acción, sigilo y homenaje en una experiencia diseñada para capturar tanto la filosofía como la intensidad del maestro de las artes marciales.

Con el lanzamiento de The Infiltrator, IO Interactive también pone a disposición de los jugadores el Bruce Lee Pack, un contenido descargable de edición limitada que permanecerá disponible hasta el 20 de noviembre. Este pack permite a los jugadores ampliar su experiencia en Hitman World of Assassination con elementos inspirados en la estética y el legado de Bruce Lee, incluyendo trajes, armas icónicas y objetos temáticos relacionados con la misión.

El homenaje coincide con el inicio de la nueva hoja de ruta del juego, titulada Season of the Dragon, que incorpora nuevos contratos destacados, el regreso de varios objetivos escurridizos y recompensas exclusivas para quienes sigan las retransmisiones oficiales en Twitch. Además, el evento especial de Halloween The Mills Reverie regresa para celebrar la temporada con nuevos desafíos.

La actualización también marca la llegada de Hitman World of Assassination a la realidad virtual en PC, disponible de forma gratuita para quienes posean el juego en Steam. Esta versión permite a los jugadores sumergirse por completo en la piel del Agente 47, utilizando controles de movimiento ambidiestros para interactuar con el entorno, manipular disfraces, empuñar armas con ambas manos y planificar asesinatos con un nivel de detalle sin precedentes. Todas las localizaciones de la trilogía HITMAN, incluyendo París, Sapienza, Miami y Berlín, están disponibles en VR, junto al modo Agente libre, que también se incorpora por primera vez a la experiencia de realidad virtual tanto en PS VR2 como en PC VR, iPhone y iPad.

Con esta actualización, IO Interactive no solo celebra el legado de Bruce Lee, sino también la evolución de una de las sagas más emblemáticas del género de acción y sigilo. Hitman World of Assassination continúa expandiendo su universo con experiencias únicas que combinan homenaje, innovación y desafío, reafirmando su posición como una de las franquicias más influyentes de los videojuegos modernos.