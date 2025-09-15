Esta es la banda sonora de EA Sports FC 26: de Moise Kean a Ed Sheeran pasando por The Cure

Es una de las noticias recurrente en septiembre: conocer cuál será la lista de canciones que acompañan al videojuego de fútbol más laureado. Y ha llegado ese día. Electronic Arts ha presentado la esperada banda sonora de EA SPORTS FC 26, reafirmando más de 20 años de legado en la influencia del panorama musical global. Fiel a su tradición de impulsar a futuros éxitos y referentes culturales, la banda sonora de este año incluye 109 temas de más de 30 países, con artistas consolidados y emergentes. Entre ellos destaca el internacional italiano Moise Kean, conocido en la música como KMB, quien hace historia al convertirse en el primer futbolista profesional en formar parte de un soundtrack de FC. Todos estos temas marcarán el ritmo de EA SPORTS FC 26, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre.

"Durante más de dos décadas, la banda sonora de EA SPORTS FC ha dado forma a la cultura global presentando a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros", afirmó Steve Schnur, Worldwide Executive & President of Music en Electronic Arts. "FC 26 es nuestra banda sonora más atrevida y diversa hasta la fecha, que se hace eco de la voz de la comunidad FC a través de la música y la cultura".

La innovadora lista de canciones de este año incluye temas del dos veces ganador del Grammy Fred again.., que vuelve a la lista musical de FC junto a la productora del año de Billboard Women in Music, PinkPantheress; y una canción inédita de la superestrella mundial y copropietario del club Ipswich Town, Ed Sheeran. También destaca a la estrella brasileña en ascenso Ebony, con su estilo atrevido y sus letras poderosas, al artista experimental de afrobeats Obongjayar; el trío nominado al Grammy HAIM; los pioneros del rock británico The Cure; y muchos más.

Moise Kean (KMB) ha compartido: "El fútbol y la música son pasiones que unen a las personas en todo el mundo, sin importar sus diferencias. Ahora, formar parte de FC 26 no solo como jugador, sino también como artista, es un sueño hecho realidad".

PinkPantheress ha comentado: "Que ‘Girl Like Me’ esté en la banda sonora de FC 26 es, sinceramente, una locura. Siempre me ha parecido bonito cómo el fútbol y la música pueden reunir a la gente sin esfuerzo. A mí me gusta hacer canciones que te hagan sentir algo, así que espero que, cuando suene un tema mío en el juego, la gente coja esa vibra y la lleve consigo. ¡Quién sabe, quizá hasta les ayude a marcar un gol o dos!".

Ebony & AG Beatz han declarado: "Formar parte de la banda sonora de FC 26 es algo realmente especial para nosotros. El fútbol y la música conectan a personas de todo el mundo, y saber que nuestra canción la escucharán jugadores de todas partes, desde Brasil hasta Portugal y más allá, es algo inolvidable".

Además de 27 temas inéditos, la banda sonora de FC 26 también incluye canciones muy esperados de la cantautora Joy Crookes, nominada a los premios BRIT y famosa por su conmovedora mezcla de R&B, jazz e influencias del sur de Asia, y de Alewya, la artista londinense conocida por fusionar sonidos electrónicos, afrobeat y alternativos.

A través de la banda sonora de FC 26, EA SPORTS FC sigue consolidando su reputación como creador de tendencias culturales. Las bandas sonoras anteriores han contado con talentos emergentes que se han convertido en nombres muy conocidos, como Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon y Alex Spencer. Estos artistas han creado momentos que trascienden el terreno de juego y celebran la cultura, el arte y el poder de la música para unir a las personas.

Ya se pueden realizar reservas de EA SPORTS FC 26, que se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo para jugar el 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition a partir del 19 de septiembre de 2025.