La app de Xbox llega a Windows 11 con ARM y amplía el acceso a Game Pass en PC

Microsoft sigue dando pasos para que su buque insignia en el sector de los vidojuegos, Xbox, se expanda y universalice. Desde esta semana, la aplicación Xbox está disponible de forma nativa en todos los dispositivos con Windows 11 equipados con procesadores ARM. Este avance permite a los jugadores descargar y disfrutar de una amplia selección de títulos del catálogo de Xbox para PC en este tipo de equipos, marcando un nuevo paso en la expansión del ecosistema gaming de Microsoft.

Con esta actualización, más del 85 % del catálogo de Xbox Game Pass ya es compatible con PCs con Windows 11 y arquitectura ARM. Además, Xbox ha confirmado que la compatibilidad seguirá creciendo a medida que evolucionen las capacidades de la plataforma. Para aquellos juegos que aún no se ejecutan de forma nativa, los usuarios pueden recurrir a la aplicación Xbox para PC y acceder a ellos mediante Xbox Cloud Gaming, mientras el equipo continúa trabajando en ampliar el soporte.

El despliegue de la aplicación llega acompañado de importantes mejoras técnicas, desarrolladas tras el lanzamiento inicial para Windows y el programa Xbox Insiders, y basadas en el feedback de la comunidad. Entre ellas destaca Prism, el emulador encargado de ejecutar software x86/x64 en ARM, que ahora es compatible con AVX y AVX2, aumentando notablemente la compatibilidad con juegos modernos.

Otra novedad clave es el soporte para Epic Anti-Cheat (EAC), lo que permite disfrutar en PCs con Windows 11 y ARM de títulos muy populares entre los jugadores, como Gears of War: Reloaded, Fortnite y otros juegos competitivos que hasta ahora presentaban limitaciones en esta arquitectura. A esto se suma Windows Performance Fit, una herramienta que orienta a los usuarios sobre qué juegos deberían funcionar mejor en función del hardware de su dispositivo, facilitando decisiones de descarga más informadas.

Microsoft ha subrayado que Windows y Xbox continúan colaborando estrechamente con la comunidad de jugadores, fabricantes OEM, desarrolladores de chips y estudios de videojuegos para ampliar el catálogo compatible y ofrecer una experiencia de juego sólida en PC, ya sea en equipos de sobremesa de alto rendimiento, dispositivos portátiles o portátiles con Windows 11 y procesador ARM.

La compañía asegura que todas estas actualizaciones y los lanzamientos para PC con Windows 11 sobre ARM son fruto directo de las opiniones de los jugadores. De cara al próximo año, Xbox se muestra optimista y anticipa más mejoras, nuevas funciones y más juegos, con el objetivo de seguir construyendo el futuro del gaming en PC y facilitar el acceso al juego en cualquier tipo de dispositivo.