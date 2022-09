Antena 3 se lía con el viaje de regreso de Elcano hace 500 años: cogió un atajo por el Mediterráneo

Alquien del equipo de grafismo de Antena 3 no está muy sobrado en la asignatura de Historia. Si no, no se entiende el traspié cometido por esta cadena de televisión en la mañana de este martes 6 de septiembre, día en el que se conmemoran los 500 años desde que Juan Sebastián de Elcano culminara la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda.

En una de sus informaciones sobre los actos que se celebran hoy en esa localidad gaditana, y en la que destacaba la parada naval presidida por el Rey Felipe VI, Antena 3 proyectaba un mapa en el que incluía el trazado del viaje completo de la flota que encabezó en 1519 Fernando de Magallanes y que culminaría Elcano tres años después.

Sin embargo, algo no encajaba en ese gráfico. El trazado del viaje de regreso tomaba una curva muy extraña y en vez de cruzar en su totalidad el Océano Índico de este a oeste y por su parte sur para remontar luego el Atlántico con dirección a España, Antena 3 descubría que Elcano optó por coger un atajo. Así, ese gráfico indicaba que la nave que comandaba el marino de Guetaria, la nao Victoria, realmente se introdujo por el Mar Rojo para acceder luego al Mediterráneo, cruzarlo de este a oeste y llegar al Estrecho de Gibraltar primero y a Sanlúcar después.

Curiosamente, ese atajo lo cogió Elcano unos tres siglos y medio antes de que de construyera el Canal de Suez, ese paso artificial ubicado en Egipto y que entró en servicio en 1869.

La metedura de pata de Antena 3 se hizo rápidamente viral y originó comentarios en los que no faltó la ironía. Uno de ellos corrió a cargo del escritor y periodista Arturo Pérez Reverte, quien ha escrito este mensaje en Twitter acompañado de una foto del novedoso mapa: "Ahora se comprende mejor la hazaña: al circunnavegar el globo, Magallanes y Elcano pasaron por el canal de Suez. Supongo que también los ayudó mucho el GPS".