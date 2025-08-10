Morante de la Puebla, hospitalizado con lesiones de pronóstico grave tras una cornada en Pontevedra

El torero Morante de la Puebla ha sufrido esta tarde en Pontevedra su peor cogida durante este año, tras las más leves que tuvo en Roquetas de Mar, Móstoles y Marbella, en una carrera marcada por percances. El torero ha sufrido este domingo una cornada de 10 centímetros en la pierna derecha en la plaza de toros gallega. Cuando se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo. Está hospitalizado con pronóstico grave.

El diestro sevillano ya sufrió el viernes una fuerte voltereta mientras realizada la ejecución del cuarto toro en la plaza de Marbella (Málaga) en su corrida de Candiles. Pese a ello, cuajó una gran tarde con dos orejas y un rabo.

El pasado 20 de julio, Morante tuvo una cogida en Roquetas de Mar (Almería), con una aparatosa caída, cuando lidiaba el primer toro de la tarde. Pese a la dureza del incidente, el sevillano se levantó de inmediato y retomó la muleta.

En junio pasado, Morante sufrió una voltereta y un fuerte golpe en el abdomen durante la lidia de un toro en la plaza de Móstoles (Madrid). Este percance le impidió participar luego en las citas taurinas de Zamora y Soria.

El percance se produjo ante un sobrero de la ganadería salmantina de El Vellosino. Durante una tanda al natural, el astado volteó al torero sevillano y una vez en el suelo, el toro le alcanzó en la zona abdominal. Pese a lo aparatoso de la cogida, Morante logró ponerse en pie y continuó con la la lidia entre visibles gestos de dolor.

A lo largo de su carrera, el de la Puebla de Cazalla (Sevilla) ha tenido significativas cogidas de toro. En agosto 2009, durante un festejo en El Puerto de Santa María (Cádiz) sufrió una cornada en el muslo derecho junto a un fuerte golpe en el pecho. Fue llevado a la enfermería donde fue operado.

Luego, en la feria de Huesca en agosto de 2013, una cornada grave en su muslo izquierdo con tres trayectorias le requirió cirugía de reconstrucción. Permaneció hospitalizado varios días y estuvo de baja semanas.

Más recientemente, en junio de 2023, fue cogido hasta en dos ocasiones en el cuarto toro mientras toreaba de muleta en Badajoz. Sufrió un traumatismo torácico con hematoma a nivel de fosa renal izquierda.

Al mes siguiente, cuando lidiaba con el capote, otro astado lo volteó con violencia en Vila Franca de Xira (Portugal). Morante se resintió de las lesiones previas en Badajoz y resultó dolorido en las costillas.

Morante de la Puebla está considerado uno de los toreros más carismáticos, con un estilo muy personal, lento y pausado, y muy estético. Es Premio Nacional de Tauromaquia 2021 y fue memorable su faena en la feria de abril de 2023, en la que cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla desde hacía cinco décadas atrás.