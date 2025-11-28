Morante arrasa en los Premios Taurinos de Cádiz y David Galván logra la mención unánime del jurado

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha revelado el fallo del jurado de la quinta edición de los Premios Taurinos Provinciales, que este año han tenido un nombre propio: Morante de la Puebla. Su faena al cuarto toro de la tarde en la plaza de Toros de Jerez, el pasado 23 de mayo, ha sido elegida como la mejor de toda la temporada en la provincia de Cádiz, imponiéndose entre las 16 corridas celebradas en cosos como El Puerto, Algeciras, Jerez, La Línea o Sanlúcar.

Pero la edición también ha reservado un reconocimiento especial. El diestro gaditano David Galván, afincado desde hace años en el Campo de Gibraltar, ha recibido una mención especial por unanimidad, un gesto del jurado a lo que califican como una “extraordinaria temporada”, destacando su "proyección, regularidad y entrega" en cada tarde.

Además del triunfo de Morante, los galardones de esta quinta edición han distinguido a la ganadería de Núñez del Cuvillo, al rondeño Ignacio Candelas como mejor novillero con picadores de la provincia, y al subalterno Manuel Rodríguez “Mambrú”, cuya labor ha sido considerada la más destacada del año. La Peña Taurina Francisco Montes “Paquiro”, de Chiclana, ha sido premiada por su labor en la promoción y defensa de la tauromaquia.

Unos premios con vocación de permanencia

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha sido la encargada de comunicar personalmente el fallo a los premiados, a quienes trasladó su enhorabuena por un reconocimiento que, según señaló, busca “apoyar y difundir la tauromaquia en nuestra provincia, así como reconocer a los profesionales más destacados”.

Colombo subrayó que estos premios, instaurados en 2021, pretenden consolidarse como un referente anual. “Gracias a estos galardones se da visibilidad a la gente que se bate el cobre en defensa del sector taurino en la provincia de Cádiz”, afirmó, al tiempo que agradeció al jurado su implicación y conocimiento del mundo taurino.

El tribunal ha estado formado por una representación amplia del ámbito taurino gaditano: los presidentes de plaza Rafael Carrero (El Puerto), Jesús Rodríguez Gómez (Jerez) y Ramón José Fernández Valadez (Algeciras); los cronistas taurinos Javier Bocanegra y Francisco Orgambides; el delegado de la Autoridad Álvaro de Ory; el veterinario Antonio Ruíz; el maestro Francisco Ruiz Miguel; el asesor y aficionado Diego Luis Rodríguez y las aficionadas Elena Aguilar y Rocío Oliva.

A lo largo de la temporada, el jurado ha valorado 16 corridas de toros, 3 de rejones, 7 novilladas con picadores y 3 espectáculos mixtos, celebrados desde El Puerto y Algeciras hasta Villamartín, El Bosque, San Roque, Los Barrios o Tarifa, lo que da idea de la vitalidad de la actividad taurina en la provincia.

Un acto solemne para febrero

La entrega de los V Premios Taurinos de Cádiz se celebrará en febrero de 2026, en un acto que reunirá a profesionales, entidades y aficionados, y en el que se detallarán las actuaciones que han merecido cada reconocimiento. Una cita que se anuncia, un año más, como uno de los encuentros más destacados para la tauromaquia gaditana.