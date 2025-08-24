Gran tarde de toros de Lagunajanda en Tarifa con el triunfo de Escribano, Galán y Pepe Moral

Moral, Galán y Escribano salen a hombros de la plaza de toros de Tarifa, este domingo.

Una importante corrida de toros de Lagunajanda fue el material propicio para que los diestros Manuel Escribano, David Galán y Pepe Moral salieran anoche a hombros en Tarifa, honor que compartieron el mayoral de la vacada de Vejer, Diego, y el ganadero Antón de la Puerta, que además contó con el éxito de un toro de vuelta al ruedo y otro indultado.

En el festejo se conmemoraban además los 20 años de alternativa de David Galán, que estaba retirado y volvió para la ocasión y que precisamente celebró este aniversario con el indulto del segundo lagunajanda de la suelta, un numero 27 Tramposo, mientras que se le dio la vuelta al ruedo al lidiado como tercero Acebuchón. El festejo registró un aforo de tres cuartos de entrada, siendo retransmitido en directo por las cámaras de Canal Sur Televisión, y con alguna ráfaga de lluvia.

David Galán. / Andrés Carrasco

El encierro de la vacada jandeña tuvo bravura y casta, con movilidad y fijeza y sin mostrar interés alguno por las tablas. Tal vez el lote de menor altura fuera el de Escribano, primero y cuarto.

Manuel Escribano faena en la plaza de Tarifa. / ANDRÉS CARRASCO

Manuel Escribano, oreja y dos orejas; David Galán, dos orejas y rabo simbólicos; y dos orejas; y Pepe Moral, dos orejas y oreja.

Moral durante la faena de uno de sus astados. / Andrés Carrasco

Escribano, muy en torero y profesional, estuvo muy por encima de su lote mientras que David Galán sorprendió con una preparación y disposición muy alta, alcanzado grandes cotas. Pepe Moral volvió a confirmar el gran momento en el que se encuentra.