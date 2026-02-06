La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra desplegada en San Martín del Tesorillo, uno de los municipios más afectados del Campo de Gibraltar por el temporal de la borrasca Leonardo. La ayuda de los militares está siendo fundamental en labores de rescate y asistencia de un pueblo con severos problemas de comunicación por el corte de carreteras y los fallos en el suministro eléctrico. De hecho, un helicóptero del Ejército de Tierra llevó a cabo una evacuación aérea de una persona desde Tesorillo hasta el Hospital Universitario de La Línea de la Concepción durante la tarde del pasado jueves en una actuación urgente.

La UME ha compartido en sus redes sociales un vídeo con la aeroevacuación de un helicóptero EC-135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra de un vecino de San Martín del Tesorillo hasta el Hospital Universitario de La Línea. El Ayuntamiento tesorillero ha explicado que "un equipo de la UME ha estado desplegado durante toda la noche, así como con personal sanitario localizable en todo momento, para garantizar la seguridad y atención necesaria". El gobierno municipal ha señalado que también está a la espera de "la llegada de provisiones por parte de la UME".

Los responsables municipales han informado a primera hora de este viernes que "los accesos a Tesorillo continúan cortados, siendo la única vía posible el acceso hacia el Secadero".

En cuanto al suministro eléctrico, "la situación sigue igual". "Los transformadores se encuentran bajo el agua y los equipos técnicos están trabajando para restablecer el suministro lo antes posible". Sobre el suministro de agua, "la incidencia ya ha sido comunicada y se está revisando".

El Ayuntamiento recuerda que en la Casa de la Cultura se encuentran "activos y pendientes para atender cualquier necesidad y prestar ayuda a los vecinos que lo requieran". "Pedimos paciencia y mucho ánimo. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Ante cualquier emergencia, recuerden contactar con el 112", subrayan las autoridades.