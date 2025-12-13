Una piara de jabalíes irrumpe en la carretera de acceso a El Tesorillo y El Secadero y está a punto de provocar un accidente

Una usuaria de la vía reclama mejoras en la iluminación, los arcenes y la seguridad de la A-2102

La presencia de jabalíes en zonas urbanas del Campo de Gibraltar vuelve a generar preocupación por la seguridad vial. Un vídeo muestra a una piara de jabalíes cruzando la calzada en plena noche en la carretera A-2102, que enlaza Sotogrande con San Martín del Tesorillo y El Secadero, una vía con escasa iluminación y tráfico habitual.

Las imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo, recogen el momento en el que varios animales se encuentran junto a la carretera, obligando al conductor a reducir la marcha para evitar una colisión. Según el testimonio de la persona que grabó el vídeo, el incidente estuvo a punto de acabar en accidente y fue comunicado tanto a la Guardia Civil como a otros usuarios de la vía para alertar del peligro.

La autora del vídeo ha compartido las imágenes como advertencia, reclamando mejoras en la iluminación, los arcenes y la seguridad de la carretera, especialmente en el tramo conocido como la recta de El Secadero, donde la visibilidad nocturna es limitada. “Casi tenemos un accidente”, señala en su publicación, en la que insiste en la necesidad de actuar para evitar consecuencias más graves.

La irrupción de fauna salvaje en zonas urbanas y vías de comunicación no es un fenómeno aislado en la comarca. En los últimos meses se han registrado episodios similares en distintos puntos, como Torreguadiaro, donde se difundieron imágenes de jabalíes deambulando por el núcleo urbano. La expansión de estos animales y la proximidad de su hábitat a áreas habitadas incrementan el riesgo de encuentros peligrosos con vehículos.