"Soy un alcalde afortunado porque me siento querido por mis vecinos"

Jesús Fernández Rey afronta la recta final del primer periodo corporativo de San Martín del Tesorillo como municipio independiente de Jimena. El alcalde, que en el mandato 2015-2019 ya fue presidente de la ELA, apurará los últimos meses con la intención de estrenar el nuevo Ayuntamiento, acabar la construcción de la piscina municipal y plantear la redacción de un PGOU como instrumento para el futuro de la localidad, con 2.840 habitantes actualmente. Si se presentará a las municipales de 2022 es una decisión que deja para más adelante.

Han pasado ya casi tres años desde las elecciones de 2019. A usted, ¿se le han hecho cortos o largos?

Al principio de un mandato, cuatro años parecen toda una vida pero en realidad pasan súper rápido. Pasan volando y da tiempo prácticamente a las tareas del día a día.

No podrá negar que una buena parte del mandato se ha “esfumado” con la pandemia que obligó a redirigir muchos recursos y esfuerzos.

Ha ralentizado todos los procesos y en muchos aspectos ha sido un paréntesis total de dos años. El estado de alarma se decretó un viernes de Carnaval de 2020 y hemos dado por superada la parte más difícil de la pandemia con la vuelta de los carnavales en 2022. Han sido dos años de mucha preocupación por solucionar cuestiones como la desinfección de calles, atender a los vecinos o no subir las tasas.

¿Qué ha impedido la pandemia poner en marcha en Tesorillo?

Más que impedir, ha ralentizado cuestiones como las oposiciones de la Policía Local, por ejemplo. Tuvimos 180 aspirantes y hasta que no hubo garantías para celebrar los exámenes con distancia, no se hicieron. Luego, bajas entre el personal por la enfermedad que también han influido en los ritmos. En el día a día, la situación ha sido bastante aceptable porque se han hecho obras y empezado proyectos. Afortunadamente, la incidencia de la Covid-19 ha sido baja pero han sido dos años para no repetir.

¿Qué retos se marca para el tiempo que queda de mandato?

Queda margen para hacer cosas. Por ejemplo, hemos remodelado la Casa de la Cultura, que era la sede de la Entidad Local Autónoma, que ya cuenta con ascensor y espacios más adecuados. Hemos acabado la primera fase de la piscina municipal y en abril pensamos licitar la terminación con el fin de tenerla para el verano, aunque es complicado. Sigue en marcha la rehabilitación de la Casita de Campo de los Larios, del año 1865, como futura sede para el Ayuntamiento y esperamos terminarla antes de que acabe el mandato. En el día a día, afrontar pavimentado y acerado.

¿Cómo van las obras de la Casita de Campo?

Estamos terminando el sótano y la planta baja, donde estará la entrada del Ayuntamiento. Quedaría la planta superior. En un par de meses nos entregarán esta fase y faltaría entonces el primer piso, donde se situará la administración y Alcaldía. Para esa planta tenemos ya presupuesto con la intención de licitar en cuanto terminen las tareas en marcha. La idea es acabar para enero o febrero de 2023 e instalarnos allí. Los jardines y el exterior se podrán hacer poco a poco.

¿Y en qué estado se encuentra la creación de la Policía Local?

Los agentes seleccionados ya están en la academia y esperamos que se incorporen para septiembre. Se sacaron tres plazas y de los cuatro seleccionados, uno de ellos de reserva, dos aprobaron en otros municipios. En principio llegarán dos y sacaremos de nuevo la tercera plaza. Para eventos y fechas puntuales seguiremos contando con los agentes de La Línea, la única localidad que se prestó a conveniar con nosotros estos servicios extraordinarios.

¿Se queda en el tintero elaborar un PGOU para Tesorillo?

Vamos a comenzar en este año el estudio con una partida incluida en los presupuestos de 2022. Queremos tener al menos un borrador antes de que acabe el mandato. Es un documento que tarda años en desarrollarse y que no hemos empezado antes por los cambios de la normativa de la Junta, con la ahora llamada Lista. Ha sido también un poco por precaución, para no tirar trabajo y dinero.

¿Es necesario un PGOU para promover un polígono industrial y empresarial en el municipio?

Tesorillo ha sufrido años de dejadez y hemos comenzado por lo más visible, como calles y equipamientos. En el PGOU debe abordarse el crecimiento del pueblo tanto con viviendas como con un polígono no muy grande, como el de Castellar o Guadiaro, pero suficiente para los autónomos y empresarios.

Y sobre la deuda, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cuánto debe Tesorillo y a quién?

En 2015, con la ELA, cuando accedí a la presidencia y vi las cuentas casi me entraron ganas de irme. Con un presupuesto de 500.000 euros dependiente de Jimena había un agujero de 900.000 euros. Hubieran sido como dos años sin hacer nada y despidiendo a todo el personal solo para pagar. En ese mandato, con nuestro equipo de gobierno de dos personas, se redujo en 500.000 euros con mucho esfuerzo. Ya en el actual mandato se ha efectuado un procedimiento de prescripción de deudas, de los 400.000 se prescribieron 300.000 euros y el resto ya está saldado. Quedaban 80.000 euros con Arcgisa y ya se está en proceso después de haber cuadrado las cifras entre las dos administraciones.

"No tenemos deuda para que gobierne quien gobierne no encuentre los problemas que tuvo nuestro equipo”

Como municipio, la hacienda va más desahogada.

Nuestro primer presupuesto como localidad (2020) fue de 1,2 millones de euros, con la deuda ya finiquitada. El segundo subió a 1,5 millones y este año 2022 contamos con un presupuesto de 1,8 millones. Tenemos una cuenta corriente que ronda los 2 millones de euros. Aquí se gestiona como en una empresa o una casa: tanto entra y tanto sale. Somos un Ayuntamiento saneado, sin deuda y que mira hacia el futuro. Para que gobierne quien gobierne no se encuentre los problemas que tuvo nuestro equipo al llegar. La deuda frenó mucho el crecimiento del pueblo hasta que se ha logrado sanearla.

Y todo esto con un periodo de pago a proveedores de apenas dos semanas. ¿Cuál es la receta?

La media es esa, efectivamente. Los proveedores están contentos y ya no existe el recelo que había en otros tiempos. Además, buscamos siempre que sean empresas cercanas, que el dinero se quede en la zona.

Quizás usted hable de gestionar las cuentas más con la mentalidad de una empresa que la de una administración.

En un Ayuntamiento no se es como un autónomo en el que las deudas son personales. Podríamos tener dos millones de deuda en lugar de dos millones en el banco, terminar el mandato y marcharnos sin consecuencias porque la deuda es, en realidad, de todos los tesorilleros. Es algo que muchos políticos no ven.

¿Cree usted que sus vecinos agradecen ese esfuerzo?

Estoy seguro. Soy un alcalde afortunado porque me siento querido por mis vecinos. Me lo demuestran en el día a día y trato de corresponder. Los tesorilleros nos apoyan y ven junto a nosotros cómo crecemos. Y deben ser conscientes porque en las elecciones de 2019 los resultados nos dieron la mayoría absoluta con siete de los once concejales para Izquierda Unida.

¿La cercanía es imprescindible para usted?

Creo que sí. A veces se me echa en cara que soy un alcalde "un poco raro". Soy un ciudadano más que se viste de traje cuando hay que representar a los vecinos como institución y que en su día a día busca no hacerse notar. Los ciudadanos hablan conmigo y muchos suelen comenzar su petición diciendo que quizás no sea el momento. Yo siempre les digo que sí, que para un alcalde escuchar a sus vecinos siempre es el momento.

"El alcalde y los concejales no se pueden ir a tomar café a Estepona para que no los molesten. Hay que estar aquí"

Pero eso también puede tener en contra que todo el mundo recurra al alcalde cuando gobernar es una cuestión de equipo. ¿Sabe delegar?

Precisamente aquí, el equipo de Izquierda Unida somos todos gente que está en la calle. Creo que debe gobernarse de otra forma, ganarse el sueldo viendo a los vecinos y escuchando sus necesidades y eso lo tiene claro todo el equipo. El alcalde y los concejales no se pueden ir a tomar café a Estepona para que no los molesten. Hay que estar aquí, con la gente de aquí.

¿Qué valoración le pone a su equipo?

Es el mejor. Han cogido el pulso a la política municipal de Tesorillo, sabiendo escuchar a sus vecinos. Y también a los grandes retos como llevar a cabo todo el procedimiento de construir un municipio. Han sabido por ejemplo captar muchas subvenciones para crecer desahogadamente. En Tesorillo siempre hemos ido tan justos en las cuentas que ahora cualquier subvención la agradecemos enormemente. El grupo lo mismo sirve para pedir una subvención, supervisar planos con el Servicio de Atención a Municipios de la Diputación que para acarrear sillas para un evento e incluso para coger una escoba. Tengo un equipo multiusos que reflejan ser unos ciudadanos más.

Ahora las vías de financiación se les han multiplicado al ser municipio con la PIE, la Patrica o la Diputación. ¿En qué proyectos trabajan actualmente con esas líneas de entrada de fondos?

De la Diputación estamos esperando el Plan Invierte para remodelar edificios municipales con planta baja para añadirles una planta más y ganar espacios públicos, por ejemplo para asociaciones. Aún estamos renovando la flota de vehículos y preparamos el cambio de todo el alumbrado a LED para ahorrar energía y dinero.

¿Se consideran un municipio con los impuestos bajos?

Lo cierto es que sí. Al segregarnos de Jimena, el impuesto de vehículos y el de bienes inmuebles bajaron en uno o dos puntos. Y la plusvalía municipal está bonificada en su totalidad pese a que la sentencia del Tribunal Constitucional dejó una parte en pie. Aunque el resto de grupos no lo vio bien, defendemos por ejemplo que una persona que enviude y se quede con la titularidad al completo de la casa no tenga que pagar. O que quien tras muchos años de esfuerzo cambia de casa a mejor, no tenga que pagar al Ayuntamiento por ello.

No por ser la última es menos importante. ¿Se presentará a la reelección?

Tengo un equipo muy bueno. Podrían presentarse sin mí. Queda aún un año y varios meses. Estamos concentrados en el trabajo y en la continuidad, aunque pueden suceder muchas cosas. Como he hecho siempre, voy a esperar con el primer objetivo de terminar el mandato. Unos seis meses antes de las elecciones ya me pronunciaré de forma segura.

¿Pero qué le pide el cuerpo?

Que me faltan muchas cosas por hacer en Tesorillo.

¿Eso es un sí?

Veremos. Porque aunque me gustaría hacerlas a mí, las puede acometer cualquiera de mi equipo o cualquier otro tesorillero que se presente. Tesorillo me ha demostrado su cariño y ha puesto en mí la responsabilidad en dos mandatos. Lo damos todo pero puede haber cambios de opinión. Cualquiera de quienes se presenten buscarán igual que nosotros hacer el bien por su pueblo y su crecimiento.