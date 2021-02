Los establecimientos de hostelería y comercios no esenciales de San Martín del Tesorillo continuarán cerrados a pesar de que la tasa de incidencia del coronavirus ha disminuido en el municipio por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes. El pasado jueves la tasa ya estaba en 749,7 y el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ya decidió mantener las restricciones por la situación del área sanitaria en la que se inscribe el municipio, la del Campo de Gibraltar Este, que agrupa además a los municipios de La Línea, San Roque, Jimena y Castellar. El jueves estaba en 1270 y este lunes ha bajado a los 926,1 casos.

El hecho de que en el municipio tesorillero no se hayan relajado responde al nuevo criterio de la Junta, que esperará a que el descenso de la tasa se mantenga durante 10 días antes de rebajar el nivel de alerta. Con esta medida se pretende que no ocurra lo que pasó en Los Barrios la semana pasada, donde la tasa se redujo de los 1.000 casos el lunes 1 de febrero, los bares y comercios no esenciales reabrieron el miércoles pero ,la tasa volvió a subir de esa cifra el jueves y tuvieron que volver a cerrar el sábado.