La AMPA Tesorillo denuncia que el comedor del colegio José Luis Sánchez está sin cocinera desde septiembre

La AMPA Tesorillo denuncia que el comedor del colegio José Luis Sánchez, el único que hay en San Martín del Tesorillo, lleva 133 días sin cocinera después de que el pasado 29 de septiembre renunciara a su puesto. "Más de cuatro meses han pasado y ese, precisamente, es el tiempo que lleva la Junta de Andalucía sin sustituir a dicha trabajadora que es esencial para el normal funcionamiento del comedor escolar", señala la asociación.

Desde entonces, señala el colectivo de padres y madres, se ha hecho cargo del comedor la única ayudante de cocina que tiene asignada el colegio, "lo que supone que el comedor tenga que cerrar cada vez que esta trabajadora se ausenta por razones justificadas". Esto ya sucedió, según denuncia la AMPA, durante los más de 30 días que tuvo que estar de baja por enfermedad. "A todo esto se suma el cierre del comedor cada vez que esta trabajadora disfruta de algún día de permiso o de asuntos propios, como será el caso de mañana mismo -este jueves-".

La asociación denuncia que esta situación es "insostenible para decenas de familias, que a los problemas de conciliación que les está suponiendo esta pandemia, tienen que sumar el cierre intermitente de un servicio que en la mayoría de los casos no es que sea importante, sino que llega a ser fundamental".

El presidente de la AMPA, Jesús Solís, ha destacado la "falta de sensibilidad y diligencia" del delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, que según afirma "no sólo no ha sido capaz de sustituir a una trabajadora tan esencial, sino que no ha sido capaz ni tan siquiera de contestar ni a una sola de las peticiones realizadas por escrito que le han hecho desde el propio AMPA, la última, con registro de entrada de hoy mismo que, tememos, caerá también en saco roto".

La AMPA recuerda que en el centro hay varios alumnos que se benefician del plan de garantía alimentaria de la Junta de Andalucía, "que dependen, en muchos casos, del comedor escolar para garantizarse una alimentación adecuada, sobre todo, en estos tiempo donde empiezan a darse situaciones cada vez más críticas, y que ven peligrar una de las comidas más importante del día cada vez que el comedor escolar tiene que cerrar sus puertas".

Solís afirma que "no quiere pensar" que la intención de la Junta de Andalucía sea la de transformar la cocina del colegio, que lleva 40 años funcionando, "e imponernos un comedor con servicio de catering para ahorrarse así el coste del personal y de los productos frescos que se consumen en el mismo".