Los alumnos de Tesorillo no irán a clase este martes

Los padres de los alumnos del colegio de educación infantil y primaria José Luis Sánchez, en San Martín del Tesorillo, no llevarán a sus hijos a clase este martes y se concentrarán a las puertas del centro escolar. El colegio está dividido en dos edificios y el motivo de esta protesta, que tiene carácter indefinido, es el desacuerdo con la decisión del equipo directivo de ubicar a los alumnos de primero y segundo de Primaria en el mismo edificio que los estudiantes de tercero hasta sexto, cuando tradicionalmente compartían aulas con los pequeños de Educación Infantil. La ampa, votó ayer por mayoría realizar la protesta, señala que con esta medida se pone en peligro la continuidad del edificio más antiguo de los dos, en el que según la nueva distribución solo quedarían los alumnos de Infantil.

Los padres se concentrarán a partir de las 10:00 ante la preocupación fundamental de que no se dé pie a que el edificio más antiguo de los dos que consta el colegio se abandone y quede en desuso. Estaba previsto que este martes comenzaran el curso escolar en San Martín del Tesorillo 85 alumnos de Educación Infantil y 176 de Primaria, según los datos aportados por la Delegación Territorial de Educación y Familias.

Los padres lamentan que trasladaron su malestar al delegado territorial de Educación, pero que este no les ha contestado, al igual que al equipo directivo del centro, que según indican tampoco ha accedido a dar marcha atrás. Hasta que no tengan una respuesta de Educación, los padres señalan que no llevarán a sus hijos a clase.