Melody, representante de España en Eurovisión 2025 con Esa diva apela al recuerdo del segundo puesto de 1995, con Anabel Conde y Vuelve conmigo para despertar buenas vibraciones y esperanzas de cara a su actuación en Basilea en mayo. Los pronósticos de las casas de apuestas no son muy halagüeños en torno a la candidatura española, que cambió el estilo musical de la ganadora del Benidorm Fest y se han abordado cambios en la coreografía y puesta en escena.

Con motivo del 30º aniversario de la participación de la malagueña Anabel Conde en Eurovisión su sucesora le ha rendido homenaje creando una nueva versión de esa poderosa balada que sedujo a los jurados de aquel festival celebrado en Dublín. La adaptación se ha estrenado este jueves 17 dentro de la iniciativa A Little Bit More de la organización de Eurovisión, que invita a los artistas a reinterpretar canciones históricas del festival. La de Dos Hermanas ya había versionado Vuelve conmigo en 2016 en el programa Levántate All Stars.

Este homenaje de Melody es un reconocimiento a una de las intérpretes españolas que dejaron huella en el festival y que forma parte de los ídolos de los eurofans ya que 30 años después no ha habido ninguna otra delegación de nuestro país que haya igualado ese resultado. Anabel, con su sencillo vestido primaveral, superó todas las expectativas con su inmensa voz en 1995 y ahora es la cantante de Esa diva la que ha constatado la calidad de aquella balada y ha refrendado su poderío vocal que será fundamental para convencer al jurado y al televoto en Basilea.