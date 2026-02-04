Los dos concursantes de Pasapalabra que se juegan este jueves un bote de algo más de 2,7 millones en el programa han demostrado en todo este tiempo un comportamiento ejemplar y de esfuerzo. Y también de gratitud. Manu y Rosa han sido dos magníficos participantes.

En el caso de Rosa ella se incorporó el 19 de noviembre de 2024 cuando su rival y amigo llevaba medio año en el programa. Ahora van a cumplir casi año y medio de competición diaria. La concursante de La Coruña ganó la silla azul dicho día y se presentó como una joven gallega, profesora de idiomas y amante de la repostería según le valoraba su familia, compartiendo una receta de bizcocho de limón con Roberto Leal. Desde el primer momento hizo gala de su sonrisa y de su naturaliad.

El momento más emocionante de su estreno fue al enfrentarse a su primer Rosco, que en aquel entonces acumulaba 880.000 euros. Al ser preguntada por sus motivaciones, Rosa presentó su pasado como inmigrante (sin decir aún que procedía de Argentina) y tenía claro a quién agradecer y dedicar el dinero que pudiera ganar en el programa, un premio que podría ser ahora de casi 2,7 millones

"La razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tenemos", explicó Rosa. En caso de ganar un buen pellizco el dinero sería para ayudar a sus padres y, con "lo que sobre, que es difícil con esta economía", tener "una vida más tranquila". Roberto Leal le reconoció ese gesto a los padres. La vida, de toda formas, se la ha cambiado toda esta experiencia en Pasapalabra. Rosa, con sus 300 apariciones en las tardes, es ya una de las españolas más populares.

Recordar su debut es emocionante. Rosa nació en Argentina hace 32 años y su familia emigró a Galicia cuando ella tenía 7, buscando un futuro mejor. Ese pasado tan marcado ha forjado su actitud. Lo que comenzó como una participación ilusionante se ha transformado en una carrera de fondo. Ha demostrado tenacidad, ganas de superarse y mantener en todo momento esa sonrisa que ha conquistado a la audiencia.