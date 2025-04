El Hormiguero descansa la próxima semana. Paréntesis y minivacaciones con la Semana Santa por lo que Antena 3 repondrá algunas de las entregas destacadas de esta temporada para ofrecerlas del Lunes al Jueves Santos próximos. Los tertulianos de los jueves, Nuria Roca y Juan del Val (junto a Cristina Pardo y Tamara Falcó), prometen que se van de descanso, con un viaje "bien lejos" de cara a estas jornadas que van a aprovechar.

Antes de irse de vacaciones, Del Val ha querido dejar encendidas las redes contra él, como le gusta al escritor, siempre con un punto de vista un tanto incómodo. Sabe que su popularidad pasa por sus opiniones En esta ocasión además de ir en contra de los que imitan instrumentos musicales a capela, el marido de Nuria Roca ha querido desahogarse y ensañarse contra los que hacen el Camino de Santiago... pero para contar tramo a tramo lo que están viviendo y poner en las redes sociales con detalles vídeos y fotografías de su experiencia. "Pero esto no era una cosa para ti, para tu interior, espiritual", protesta Del Val sobre esos peregrinos influencers que tienen que estar detallando cada paso que dan. "Has salido diez kilómetros y das una tabarra con el puñetero camino", protestaba Del Val jaleado por la mesa y el público. "Que no se habrá quedado ni en el albergue", se ha mofado con queja fingida Juan del Val, lamentando que un retiro espiritual caminando como el que lleva hasta Santiago se convierta en motivo de postureo para los influencers.

La Roca también se marcha de vacaciones tal como expresan sus principales responsables así que La Sexta ya tendrá programado sus maratones de películas religiosas del estilo de La historia más grande jamás contada que siempre le funcionan bien en audiencia en estas fechas y con ellas ocupa una tarde entera co un solo título.