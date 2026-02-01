Las dos vidas de Marc Giró, de La 1 a La Sexta

Fue bonito mientras duró. En tanto llega su debut en La Sexta, y desvelamos el interrogante sobre lo que nos ofrecerá en su nuevo destino, es hora de hacer balance de lo que ha supuesto ‘ate Xou. Comencé a seguirlo cuando todavía se emitía solamente en las cuatro provincias catalanas, y enseguida detecté que había chicha.

Al año siguiente dio el salto a La 2 nacional, y de ahí, en un movimiento que pocos esperaban, al ‘prime time’ de La 1. Sin perder ni un gramo de frescura ni un ápice de acidez. En sus monólogos iniciales, Marc Giró se permitió hablar muy claro sobre la extrema derecha de nuestro país, dando mamporros a diestro y siniestro. Sin perder la compostura y con toda la educación del mundo, como es su costumbre. Acostumbrado al sano deporte de reírse de sí mismo adquirió el derecho de hacerlo de según quién.

Cada programa fue una fiesta, y como tal había que tomarla. Con sus excesos, su histrionismo y su carga crítica. Todo iba en el pack. Con un buen equipo de guionistas tras de sí, cada una de las entrevistas tuvo su intríngulis, sus juegos y sus chistes de doble sentido. Al finalizar cada conversación no dejaba de preguntar a sus invitados si se habían sentido cómodos en el plató. Con banda en directo y un público entregado, del que no se sacaban demasiados planos, Late Xou contó con una producción holgada en la que nunca faltaba el atrezzo adecuado ni una gran cantidad de figurantes similar a la de una subasta del ‘Un, dos, tres’. Las dos glorias cabareteras anduvieron muy atentas a todo lo que ocurría en el plató. Echaremos de menos el plano inicial con el baile en el ascensor y su cierre, siempre con un libro recomendado en las manos.