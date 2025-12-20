La victoria de 'La Voz 2025' es para la gallega Antía

La Gran Final de La Voz 2025, emitida en directo este viernes Antena 3, vivió una noche cargada de emoción y talento que culminó con la victoria de Antía, la representante del equipo de Pablo López. Esta joven viguesa, estudiante de arquitectura y cantante callejera, se alzó como la mejor voz del país gracias a los votos del público, acumulados durante la semana en la web del programa. El respaldo de Galicia se notó. Oihan quedó en segunda posición, con la eliminación anterior de Kimy y Audrey.

El arranque de la gala fue espectacular: Laura Pausini, coach del formato durante tantos años, abrió la noche con una versión conmovedora de Mi historia entre tus dedos, poniendo el listón muy alto y marcando el tono emotivo de la velada. A continuación, los cuatro finalistas, Antía, Oihan, Kimy y Audrey, compartieron escenario con Malú y Pablo López en un medley lleno de complicidad que repasó parte del recorrido de la edición, simbolizando la unión y el crecimiento vivido a lo largo de los meses.Las actuaciones individuales y duetos con invitados elevaron el nivel aún más.

Antía brilló con una interpretación delicada y profunda de Complicidad de Vanesa Martín, y posteriormente compartió un momento mágico con Ana Torroja en Se ha acabado el show, conectando de forma especial con la audiencia.Oihan, del equipo de Sebastián Yatra, sorprendió con su versatilidad, destacando en su dúo con Beret que dejó al plató sin palabras.

Kimy, también de Yatra, convirtió el escenario en una fiesta junto a Sergio Dalma con Baila morena, y apostó por una potente versión de un tema de Lewis Capaldi en su solo, mostrando su timbre único y emotivo.

Audrey, la talent de Malú, demostró su gran potencial con I'll Never Love Again de Lady Gaga y en un dúo sorpresa con David Bustamante interpretando Sé.

La noche contó con actuaciones estelares de los coaches y invitados: Pablo López enamoró con El niño del espacio, Malú conmovió con El intento, Sebastián Yatra lució con Canción para regresar, y Mika arrasó con una explosiva Modern times.

Además, Edurne trajo espíritu navideño con Santa Claus llegó a la ciudad, Pablo Alborán emocionó con Mis 36, con un homenaje a la canción española con Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler, en un potente medley flamenco.

Tras todas estas actuaciones memorables, la tensión alcanzó su clímax con el anuncio del veredicto. Oihan, Kimy y Audrey, pese a sus brillantes prestaciones, se quedaron a las puertas de la victoria en una final extremadamente reñida. Finalmente, Antía, con su sensibilidad y autenticidad, se proclamó ganadora, otorgando a Pablo López su cuarta victoria en el universo La Voz.