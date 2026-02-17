Vicente Vallés, Modesto Barragán, Adela González y Marc Giró, los rostros ganadores de los premios Iris

El Teatro Real de Madrid se convirtió este lunes en el epicentro de la excelencia audiovisual con la celebración de la 28ª edición de los Premios Iris. Una gala que no solo sirvió para reconocer la calidad de la cosecha televisiva del pasado año, sino para confirmar que la ficción de autor y el entretenimiento con sello propio atraviesan un estado de forma excepcional. En un palmarés que abarcó 28 categorías, la serie Querer y el carisma de Marc Giró se erigieron como los nombres propios de una velada llena de emociones.

Marc Giró y uno de sus Iris de este lunes / 74

El huracán 'Querer' y la consagración de la ficción

La obra de Alauda Ruiz de Azúa para Movistar Plus+ hizo historia al alzarse con un sextuplete que rozó la perfección. Querer no solo fue proclamada como la Mejor Ficción, sino que dominó los apartados técnicos y creativos con los premios a Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Producción de Ficción y Mejor Contenido Original para Plataforma. El broche de oro lo puso el inmenso Pedro Casablanc, cuya interpretación le valió el premio al Mejor Actor. En el apartado femenino, la brillante Carmen Machi se llevó el galardón a Mejor Actriz por su trabajo en Celeste, recibiendo además un tributo especial a toda su trayectoria, el premio Jesús Hermida.

Marc Giró: el rey del entretenimiento

Si en la ficción hubo un dominador claro, en el entretenimiento el trono fue para Marc Giró. Con su irreverente Late Xou, el presentador logró una gesta poco vista: tres estatuillas en una sola noche. Giró fue reconocido como Mejor Presentador, su espacio como el Mejor Programa de Entretenimiento y, por si fuera poco, recibió el beneplácito del sector con el premio de la Prensa Especializada. Fue el triunfo del ingenio, la rapidez mental y una forma de hacer televisión que conecta con el público más exigente.

Vicente Vallés, mejor presentador de Informativos / 74

Información, actualidad y el acento andaluz

El rigor informativo también tuvo su espacio. Vicente Vallés repitió éxito como Mejor Presentador de Informativos por su labor en Antena 3 Noticias 2, mientras que el especial Apagón informativo de RTVE fue distinguido como el Mejor Informativo. En el terreno de la actualidad, Adela González se alzó con el premio a mejor presentadora por Mañaneros 360, compartiendo protagonismo con La hora de La 1 (Mejor Programa de Actualidad) y el siempre incisivo Lo de Évole (Mejor Programa Divulgativo).

Modesto Barragán, mejor presentador de cadena autonómica / 74

El mmomentos más celebrado por la delegación andaluza fue el reconocimiento a Modesto Barragán. El alma de Andalucía Directo fue distinguido como Mejor Presentador de Autonómicas, un galardón que premia décadas de cercanía, servicio público y esa capacidad única de narrar la vida de los pueblos desde la primera línea. En el apartado de programas regionales, el jurado decidió otorgar un ex aequo a El campo es nuestro (Aragón Televisión) y En compañía (Castilla-La Mancha Media).

Adela González, de 'Mañaneros' de La 1, mejor presentadora de entretenimiento / 74

Palmarés Principal Premios Iris 2025

Mejor Ficción / Dirección / Guion : Querer (Movistar Plus+)

: Querer (Movistar Plus+) Mejor Actor : Pedro Casablanc (Querer)

: Pedro Casablanc (Querer) Mejor Actriz / Trayectoria : Carmen Machi (Celeste)

: Carmen Machi (Celeste) Mejor Presentador / Entretenimiento : Marc Giró (Late Xou)

: Marc Giró (Late Xou) Mejor Presentador de Autonómicas : Modesto Barragán (Andalucía Directo)

: Modesto Barragán (Andalucía Directo) Mejor Presentador de Informativos : Vicente Vallés (Antena 3 Noticias 2)

: Vicente Vallés (Antena 3 Noticias 2) Mejor Programa Documental : El loco. Los silencios de Quintero

: El loco. Los silencios de Quintero Personaje del Año: José Carlos Montoya (La Isla de las Tentaciones)

La noche también dejó otros nombres propios como el de Adela González, mejor presentadora de actualidad por Mañaneros 360, y el reconocimiento a Marc Camdelacreu como Mejor Reportero por su labor en el Telediario en Jerusalén.

a gala también dejó espacio para el reconocimiento técnico: El Hormiguero se llevó el premio a Mejor Guion de Entretenimiento, mientras que el despliegue de Supervivientes fue premiado por su Mejor Realización. Una noche, en definitiva, que celebró una televisión que, lejos de apagarse ante el empuje de las redes, demuestra una capacidad de reinvención y una calidad técnica sencillamente deslumbrantes.