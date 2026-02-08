Dónde ver en abierto, por primera vez, la Super Bowl esta noche

La Super Bowl LX, el acontecimiento que centra la mirada de los estadounidenses este domingo, se ofrece en abierto por primera vez en Cuatro, además de la plataforma DAZN. A las 00:15 el canal de Mediaset conectará con Santa Clara, California, para la retransmisión en directo de la final de la Liga de fútbol americano (NFL) que se disputa en el Levi’s Stadium. Los contendientes son los Seattle Seahawks (campeones de la Conferencia Nacional, NFC) contra los New England Patriots (ganadores de la Conferencia Americana, la AFC). Ya se enfrentaron en la final de 2015.

El mayor acontecimiento televisivo cada año para la audiencia americana se podrá ver este año en Cuatro, con emisión también on line a través de la plataforma Mediaset Infinity. La NFL llegó a un acuerdo con Mediaset para llegar a más público español durante toda la temporada, ofreciéndose encuentros de esta liga que recalaron en las madrugadas de Cuatro.

Los comentarios estarán a cargo de Iker Sagasti, acompañado por Paula Páramo y Mariano Sinito, atendiendo tanto a los seguidores veteranos del fútbol americano como a los novatos que quieren asomarse a este partido tan especial.

En el interludio, como está anunciado, un programa en sí dentro de la competición deportiva, actúa el puertorriqueño Bad Bunny, la primera vez que el paréntesis será totalmente en español con los éxitos de este artista. Se reservan varias sorpresas, invitados inesperados para este esperado show entre los tiempos de esta final de la Super Bowl que llega a Cuatro.