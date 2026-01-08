TVE cambia de 'moscas' en la pantalla al cabo de 18 años: El motivo de la decisión

La cadena pública ha cambiado este miércoles las ‘moscas’ de sus canales y los logos dejan de tener las aureolas de color en torno a las cifras de La 1, La 2 y las palabras de Clan, TDP (Teledeporte)o el 24 Horas. Se quedan las siluetas de esos motivos centrales en el primer gran cambio de la imagen corporativa en 18 años de historia. Esta renovación en los logos de las cadenas emisoras de radio y organismos de RTVE, así como en las promociones y transiciones en las emisiones, se produce con motivo del 70º aniversario de la cadena pública, que se celebrará el próximo 28 de octubre.

Se trata de un restyling que afecta a los grafismos, tipografía, continuidades, cierres de promociones y las mencionadas moscas de los canales, sin alterar la marca corporativa.

Fue la agencia Summa la que, siendo presidente Luis Fernández, el primer directivo elegido por consenso paralmentario, venció en el concurso para crear esta imagen en en septiembre de 2008. Entonces se crearon la esencia de los logotipos actuales con una nube degradada en colores como naranja (RTVE), azul (La 1) o rojo (RNE). El cambio suponía dejar atrás los logos rectilíneos que se fueron incorporando a la imagen de RTVE desde finales de los años 60.

En 1989, con el advenimiento de las privadas, se incorporaron las moscas a la imagen en pantalla, una medida que en su momento causó gran controversia en los espectadores de aquella época.

A las 10.30 de la mañana de este miércoles se escenificaba ese cambio en el logo de los canales y en La 1 fueron los conductores de Mañaneros, Javier Ruiz y Adela González, los que dieron cambio al estilizado cambio.

La Dirección de Imagen de RTVE ha procedido a un diseño más claro y minimalista con los logos blancos en las moscas mientras los colores corporativos ganan protagonismo en el grafismo y en las animaciones de avances.

El corazón, símbolo recurrente en la marca RTVE adquiere movimiento en otras promociones, donde un cubo permite al espectador asomarse a los avances, retomando aspectos anteriores en las promos de la cadena pública. El lema "la que tú quieres, la que te quiere”, promovido por María Eizaguirre, directora de Comunicación, se hace más presente como mensaje dentro de este aniversario tan señalado para la corporación que echó a andar en 1956 con sus emisiones regulares. Un cambio de imagen que se une a un buen tiempo de ascenso de audiencia con la presidencia de José Pablo López, que presentaba en orgulloso en redes la renovación.