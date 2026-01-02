Tommy Lee Jones y la muerte de su hija Victoria en Año Nuevo, el veterano actor está devastado

La hija del oscarizado y veterano actor Tommy Lee Jones, Victoria Kafka Jones, de 34 años, ha sido encontrada sin vida en la madrugada del 1 de enero de 2026 en el hotel Fairmont de San Francisco, según informan medios estadounidenses como TMZ y People. Los servicios de emergencia respondieron a una llamada médica alrededor de las tres de la madrugada y los servicios de emergencia certificaron su fallecimiento en unas dependencias del establecimiento tras intentar reanimarla sin éxito.

Victoria, nacida el 3 de septiembre de 1991 e hija de Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley (con quien el actor también tuvo un hijo mayor, Austin, de 43 años), tuvo una breve carrera como actriz infantil. Apareció en películas como Men in Black II (2002), junto a su padre, y Los tres entierros de Melquíades Estrada, dirigida por el actor en 2005, además de intervenir en un episodio de la serie One Tree Hill.

La fallecida actriz hija de Tommy Lee Jones, Victoria Kafka Jones / EFE

El intérprete, ganador del Oscar por El fugitivo, la elogió en su día como "una buena actriz que habla un español impecable". Las autoridades investigan las circunstancias del suceso, pero descartan por el momento indicios criminales, según fuentes policiales citadas por la cadena NBC. La causa de la muerte no ha sido determinada y está pendiente de los resultados de la autopsia por parte de la oficina forense. Las fuentes detallan que un huésped la encontró en el pasillo del piso 14 y pensó inicialmente que estaba ebria, antes de alertar al personal.

Representantes del actor, de 79 años, no han emitido comentario oficial hasta ahora, y la familia mantiene silencio. Victoria había llevado una vida más discreta en los últimos años, alejada del foco mediático, aunque en 2025 se enfrentó a un arresto por posesión de sustancias tóxicas.

La noticia ha conmocionado a Hollywood en el inicio de 2026 por la querida figura deJones, un actor que siempre ha mantenido un tono discreto sobre su vida privada.