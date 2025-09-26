Teresa Bass no se inmuta por el tonteo de Gloria Camila con Iván González

Gloria Camila se ha convertido en una de las favoritas para lograr la victoria final en Supervivientes All Stars. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano está aprovechando al máximo la experiencia y para ello ha tenido que desprenderse de una mochila del pasado: Iván González. Ambos comenzaron la aventura en Honduras en pie de guerra por un supuesto affaire en el pasado que Gloria Camila ha negado en todo momento. Ahora, han acercado posturas con un tonteo evidente con el que han olvidado rencillas iniciales.

Cabe recordar que ambos concursantes tienen pareja en la actualidad. Iván sale con la influencer Teresa Bass, mientras que Gloria Camila hace lo mismo con el cantante Álvaro García. Teresa Bass ha analizado en Vamos a ver el concurso de Iván González en Supervivientes All Stars.

La creadora de contenido defiende el papel como superviviente de su chico y pone nombre a sus máximos rivales. “Sus principales rivales son Miri, Torres y Gloria Camila. Gloria está siendo muy buena superviviente, me está gustando un montón”, ha dicho.

Teresa Bass ha dado su opinión sobre el acercamiento que han protagonizado su novio y Gloria Camila. “Creo que se están haciendo amigos, pasar hambre juntos tiene que unir mucho. Ellos han conseguido olvidar y limar asperezas. Veo buen rollo y me encanta verlo así”, ha declarado sin ningún tipo de acritud.

Por último, la influencer ha confesado que no le importaría que ambos llegaran a la final. “Los dos se lo merecen, lo están haciendo increíble y es de su equipo. Pues sí, sería buena opción”, ha finalizado.