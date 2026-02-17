La tensión en el PSOE y las palabras de Felipe González marcan esta semana a 'El Hormiguero'

La tensión en las filas del PSOE ha dejado de ser un murmullo de pasillo para convertirse en un estruendo público, y Emiliano García-Page ha elegido el plató de Pablo Motos para situarse en el epicentro del debate. Tras las incendiarias declaraciones de Felipe González, quien ya ha dejado caer que no apoyará a Pedro Sánchez en las urnas, el presidente de Castilla-La Mancha aterriza este miércoles en El Hormiguero rodeado de una expectación máxima. No es una visita cualquiera; se produce justo después de que la secretaria de Organización, Rebeca Torró, le acusara de "comprar el marco del PP", elevando la temperatura de una guerra interna que parece no tener retorno.

El barón castellano-manchego, que ya lideró su franja hace un año en este espacio de Antena 3 con un notable 16,5% de share, regresa a las hormigas más famosas de la televisión en calidad de voz discordante y, para muchos, como el último dique de contención del "socialismo clásico". Su visita es el plato fuerte de una semana en la que Pablo Motos vuelve a demostrar su capacidad para marcar la agenda política del país. Page llega con la tarea de responder a los ataques directos de Óscar López y la cúpula sanchista, en un escenario donde cada frase será analizada con lupa tanto en Ferraz como en la Moncloa.

Pero antes del terremoto político, el programa calienta motores con una oferta ecléctica. El lunes, el actor Hovik Keuchkerian ha abierto la semana presentando su monólogo Grito, una pieza visceral que ya triunfa en los Teatros Luchana. Hoy martes será el turno de la nostalgia y el ritmo con el regreso como trío de Los Chunguitos; el grupo celebra su gira El reencuentro 50+1, que arranca este jueves en la emblemática plaza de Las Ventas. Un preludio festivo para lo que se prevé como una de las noches más tensas y seguidas de la temporada televisiva.

La semana cerrará el jueves 19 de febrero con el encanto de Elena Furiase. La actriz presentará su nueva película, La Boda, que llega a los cines apenas 24 horas después de su visita.

Sin embargo, todas las miradas están puestas en el sofá del miércoles: ¿Aprovechará Page la audiencia millonaria para consumar su ruptura dialéctica con el sanchismo o buscará una tregua imposible? La respuesta, en directo, promete sacudir los cimientos de un PSOE que afronta sus días más convulso cuando El Hormiguero ha estado en el centro de las iras durante días atrás

La polémica de Sarah Santaolalla y la frase de Rosa Belmonte

El "incendio" de Rosa Belmonte: una frase fuera de contexto que desató el caos

La crónica social de la pasada semana estuvo marcada por la agria polémica protagonizada por la colaboradora Rosa Belmonte. Durante la tertulia del martes, mientras se analizaban las críticas de la contertulia próxima al sanchismo Sarah Santaolalla a Felipe González, Belmonte lanzó una descalificación muy gruesa hacia la tertuliana de TVE y Cuatro: "¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?". La frase, extraída de la serie La maravillosa señora Maisel, resultó ser un dardo envenenado que, fuera de la ficción, desató una ola de indignación en redes sociales contra el programa y la cadena.

La reacción de Sarah Santaolalla fue inmediata y contundente, denunciando en sus perfiles haber sido humillada por su físico en un espacio familiar bajo la sentencia de que se había respaldado con silencio y risas la frase de Belmonte. "No eran hormigas, eran ratas". El huracán mediático puso en el punto de mira tanto a Belmonte por el comentario como al resto de la mesa, sobre todo Motos y Juan del Val, por su falta de reacción inicial, generando críticas por el tono machista de la intervención. Belmonte trató de sofocar el fuego pidiendo disculpas en redes, calificando sus palabras como un comentario "espontáneo e inconveniente" que nunca tuvo intención de ofender.

Finalmente, fue el propio Pablo Motos quien tuvo que abrir la entrega del miércoles con una rectificación seria. El presentador admitió que "metieron la pata" y pidió las más sinceras disculpas, asegurando que ese tipo de expresiones no representan el estilo de la colaboradora ni el espíritu del programa. A pesar del perdón público, el episodio ha servido de munición para los detractores del espacio en una semana donde la política y la controversia han caminado de la mano.