Así suena la canción española de Eurovisión Junior que invita a los niños a la libertad de la lectura

RTVE ha presentado el tema musical Érase una vez (Once upon a time) con el que España competirá en Eurovisivión Junior en la voz del joven madrileño Gonzalo Pinillos. A sus 14 años, defenderá a nuestro país en la XXIII edición de Eurovisión Junior que se celebrará el 13 de diciembre en Tiflis, la capital de Georgia.

En la presentación de la canción han estado César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión que también ha anunciado que mañana jueves se presentarán los cantantes participantes en el Benidorm Fest 2026; Sergio Calderón, director de TVE; María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE; y Ana María Bordas, presidenta del Grupo de Referencia de la UER para el certamen.

Pinillos ha mostrado todo su entusiasmo con una propuesta que versa sobre los personajes literarios y la defense de la lectura para la libertad y formación de los niños. “Mi canción es una pasada y tiene un mensaje muy bonito, de fomentar la cultura y la lectura. Es un mensaje para todas las edades e idiomas”, destacaba el cantante. Érase una vez (Once upon a time) se erige como un puente entre los personajes y los libros y el viaje musical y literario donde “todo es posible”, con fragmentos en inglés y en francés, el idioma que más ha dominado en estos últimos años con los títulos encadenados por Francia en el Eurovisión Junior.

La letra evoca un panteón de iconos infantiles, de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas a Naruto, Astérix, Obélix; los mundos de Oz, Liliput o Narnia, con un relato que invita a soñar sin fronteras.

El director de TVE, Sergio Calderón, ha subrayado la calidad e intención de esta candidatura, en línea con los propios planteamientos de la cadena pública “El fomento de la lectura nos hace más libres y más fuertes". RTVE impulsará una campaña de autopromoción donde estará miy presente esa vocación por la lectura entre niños y mayores.

Así fue la presentación del tema:

La puesta en escena promete ser potente y con la calidad vocal de Gonzalo se garantiza así una excelente participación y la esperanza de un buen puesto. “Es importante mantener Eurovisión Junior, que los niños vivan su universo. Esta canción lo refleja perfectamente”, destaca Vallejo. “Es una propuesta exigente, hecha para que Gonzalo se luzca”, ha insistido.