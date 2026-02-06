Estas son las palabras del rosco que ha completado Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' ¿Cuántas habrías adivinado?

Rosa Rodríguez a punto de decir esta noche el término que le daría el premio del bote acumulado

Rosa Rodríguez se ha convertido este jueves en la ganadora del bote de Pasapalabra tras 307 tardes aspirando al premio en duelo con Manu Pascual. Tras quedarse a dos respuestas, esta noche, en una entrega especial, ha completado el rosco, con los 25 términos, llevándose un premio de 2.716.000 euros. ¿Cuántas palabras habrías adivinado? Ponte a prueba. Las soluciones, abajo del todo.

A: Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral.

B: Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio.

C: Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa.

D: Volumen que equivale a la décima parte de un litro.

E: Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande.

F: Hablar muy deprisa y atropelladamente.

G: Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas.

H: Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas.

I: Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de fuerza militar o económica.

J: Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen.

L: Huevo de piojo.

M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

N: Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entablado entre otros.

Contiene la Ñ: Hermano del cuñado de una persona.

O: Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia.

P: Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar.

Contiene la Q: Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos.

R: Que ha sucedido hace poco.

S: Sigla que designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil.

T: Pantalón vaquero.

U: Objeto que sirve para cierto uso o que se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación.

V: Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la pinera película El cantor de jazz.

Contiene la X: Resultado feliz de un negocio o actuación.

Contiene la Y: Obligado por ley al pago de un impuesto.

Z: Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia.

Soluciones a rosco de Rosa Rodríguez:

A: Abstencionista

B: Bizantino/a

C: Capirote / Cucurucho / Capuchón

D: Decilitro E: Escampavía F: Farfullar G: Gogó

H: Harina I: Imperialismo

J: Jurisprudencia

L: Liendre / Liendra

M: Morrall (Earl Morrall)

N: Neutralidad / Neutralismo

Ñ: Concuñado/a / Concuño/a

O: Orense / Ourense

P: Piafar

Q: Parquímetro

R: Reciente

S: SMS

T: Tejano/s

U: Utensilio / Útil/es

V: Vitaphone / Vitáfono

X: Éxito

Y: Contribuyente

Z: Zarandear / Zarandar / Zamarrear