¿Cómo es la serie 'HIT', que regresa a La 1 a medianoche?

Dos años después del rodaje, tras haberla presentado en 2023 en el Festival de Málaga y sin fecha para su estreno, la tercera temporada de HIT regresa esta noche a La 1 de TVE, pero en horario tardío, a las 23:55, lo que no ha sentado bien ni al equipo ni a los fans, relegada tras Los Iglesias. Hermanos a la obra.

“La verdad es que llegamos al estreno con mucha incertidumbre, porque no sabemos los motivos que han llevado a la cadena a tomar esa decisión y, la verdad, a mí personalmente me gustaría saberlos, porque llevamos mucho tiempo esperando por la serie”, admite su actor protagonista, Daniel Grao. Pero a la vez se siente “aliviado al ver que por fin la han liberado después de tanto tiempo metida en un cajón, sin ver la luz y dando largas” para su estreno.

El actor, que lleva interpretando a Hugo Ibarra Toledo (HIT) desde la primera temporada (2020) de la serie de Ganga (Cuéntame) está más tranquilo ahora que se estrena en pleno verano pero que tamibén se podrá ver también a través de la plataforma RTVE Play antes de dar el salto en breve a Prime Video.

“Yo solo quería que saliera ya porque había mucha gente que nos la llevaba pidiendo todos los días”, afirma. Una ficción que se caracteriza por incluir temas sociales en sus tramas, enfocadas tanto a la audiencia joven como a gente de más edad.

“Muchas familias me escriben mensajes no solo lo enganchados que están a la serie, sino de cómo se ven reflejados en ella, tanto padres, como adolescentes. Y me siento orgulloso de que una serie así pueda llegar a dos generaciones distintas y ayudarlas a la vez”, apunta.

El elenco de la tercera temporada de 'HIT' / RTVE

Para esta tercera temporada, centrada en la salud mental, Hugo deja atrás su vida en la península y se traslada a La Palma para ingresar voluntariamente en el centro Aasha, tras su recaída en el alcoholismo.

Entre los internos que hay en el centro se encuentra a Lena (Carmen Arrufat), la alumna de la primera temporada en el colegio Anne Frank con la que aún tiene cuentas pendientes.

En estos nuevos capítulos HIT estará acompañado por siete chicos y chicas de entre 16 y 31 años, cada uno con traumas, adicciones y experiencias de su pasado que desean dejar atrás.

Un grupo a cargo de un terapeuta con poca experiencia, Raúl (Alejandro Jato). “Una de las grandes novedades de esta temporada es que ya no soy el profesor, lo que va a dar mucho juego. Ahora soy un paciente más, un interno, y tengo por encima a personas que me dicen qué debería trabajar o cambiar”, explica el actor. Pero al estar rodeados de jóvenes le sale, sobre todo en los primeros capítulos, “esa vena instintiva de intentar ayudarles a ellos”, señala Grao, que asegura que es una viaje muy bonito el que cuentan estos nuevos episodios.

Otra de las novedades es que salen de los centros educativos para irse a la paradisíaca isla de La Palma. “Nos fuimos a rodar allí, no solo para mostrar la belleza de la isla, sino también los daños que causó el volcán, que parece que ya se nos ha olvidado a todos”, apunta.

Los capítulos, que tendrán nombre de cuentos infantiles como La Sirenita, Peter Pan o Alicia en el país de las maravillas contarán la historia de cada uno de los protagonistas que acompañan a Hugo en esta nueva fase de su vida. Se trata de Abi (Francisca Aronsson), Tom (Ton Vieira), Christian (Juan Grandinetti), Marc (Roger Sahuquillo), Nora (Andy Duato), Israel (Mitch Martín), Julia (Carlota Trueba), Yol (Miranda Gallego) y Sergio (Josito Peña).