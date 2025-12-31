Las seis muertes más dolorosas en el ámbito de los famosos durante 2025

El año 2025 ha sido especialmente doloroso para el mundo del entretenimiento, con la partida de emblemas de la música, el cine, la televisión, la moda , que han dejado un vacío irreparable. En el ámbito de la alta política y la religión, el adiós del papa Francisco es el fallecimiento más destacado de este último año.

Estas son las seis figuras famosas que más repercusión tuvieron su pérdida entre las redes sociales en nuestro país. Los fallecimientos más sentidos de 2025 entre las figuras de la pantalla, el escenario y la pasarela.

Diane Keaton / D. S.

Diane Keaton (5 de enero de 1946 – 11 de octubre de 2025). La oscarizada actriz estadounidense, eterna musa de Woody Allen y protagonista de clásicos como Annie Hall (por la que ganó el Oscar), El padrino o Algo pasa con Mary, falleció a los 79 años por neumonía bacteriana. Su estilo único y su versatilidad la convirtieron en un símbolo de elegancia y humor inteligente.

Robert Redford como protagonista de 'El hombre que susurraba a los caballos'. / D. S.

Robert Redford (18 de agosto de 1936 – 16 de septiembre de 2025). El legendario actor y director, fundador del Festival de Sundance y estrella de filmes como Dos hombres y un destino, El golpe o Todos los hombres del presidente, murió a los 89 años en su hogar de Utah, rodeado de su familia. Su compromiso con el cine independiente y el medio ambiente marcó generaciones.

El diseñador Giorgio Armani en uno de los jardines de su villa

Giorgio Armani (11 de julio de 1934 – 4 de septiembre de 2025). El rey de la moda italiana, fundador de un imperio global conocido por su elegancia minimalista y trajes de ensueño que vistieron a estrellas de Hollywood, falleció a los 91 años. Revolucionó el diseño con su poder suave y su visión atemporal.

Verónica Echegui, con Isak Férriz, en su último trabajo, la serie 'Ciudad de sombras' estrenada este mes / Netflix

Verónica Echegui (16 de junio de 1983 – /25 de agosto de 2025). La joven actriz española, revelación con Yo soy la Juani y ganadora de un Goya como directora por Tótem Loba, murió prematuramente a los 42 años víctima de un cáncer. Su versatilidad y compromiso con temas sociales la hicieron inolvidable en el cine nacional. Netflix acaba de estrenar su último trabajo, la serie de intriga Ciudad de sombras.

El Dúo Dinámico, Manolo de la Calva (izquierda) y Ramón Arcusa (derecha). / M. G.

Manuel de la Calva (15 de febrero de 1937 – 26 de agosto de 2025). Mitad del mítico Dúo Dinámico junto a Ramón Arcusa, su pérdida fue muy sentida. Autor de himnos como el eurovisivo La, la, la, Resistiré o Esos ojitos negros, falleció a los 88 años por fibrosis pulmonar. Pionero del pop español, su alegría y composiciones alegraron a varias generaciones, con la composición de más de 600 temas que legaron también para otros intérpretes.

Los intérpretes Claudia Cardinale y Alain Delon en 'El gatopardo' de Luchino Visconti. / D. S.