Santiago Segura, el líder de Nox en la nueva película de la saga ‘Torrente’

Santiago Segura se ha visto envuelto en una polémica en las redes sociales debido a la filtración del rodaje de una escena de la nueva versión de la saga Torrente. El director de cine adelantaba algunos detalles de la sexta entrega del policía más cómico de la gran pantalla cuando visitó el plató de El Hormiguero. “He esperado un poco a que mis hijas sean más mayores, y para cuando nos echen de España no les afecte tanto”, dijo sobre la nueva película que se titulará Torrente presidente.

Ahora, un usuario de TikTok ha aireado unas imágenes del rodaje de la cinta que están dando mucho que hablar en las redes sociales. En la escena podemos ver a Santiago Segura ofreciendo un discurso desde la plaza de un pueblo. El actor está caracterizado como el líder de un partido político Nox, en lo que resulta ser una parodia del actual Vox.

En la red social X, una periodista del diario ABC ha avivado el debate con un polémico comentario. “Si esto es real y Santiago Segura está rodando una peli de Torrente presidente, y con todo lo que estamos conociendo del PSOE (en el poder) no se le ha ocurrido otra cosa que llamar Nox al partido, me parece de una indecencia y un servilismo difícilmente igualable”, ha escrito Rebeca Argudo.

Santiago Segura ha salido a la palestra para defender su nuevo proyecto. “En España, y en la mayoría de países, grabar y filtrar imágenes de un rodaje sin autorización puede ser ilegal, pero no siempre encaja en la categoría de delito penal. Dependerá de las circunstancias y de cómo esté protegido el rodaje. Tendrás que hablar con quien lo haya grabado y compartido”, ha comenzado diciendo.

El cineasta ha invitado a la periodista a que vea la película completa antes de juzgarla por la filtración de una escena. “¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”, ha sentenciado.