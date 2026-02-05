RTVE toma una decisión definitiva sobre 'La Revuelta'

El programa diario nocturno La Revuelta , de David Broncano, proseguirá en La 1 tras estas dos primeras temporadas por lo que se extenderá por los otros dos años previstos, hasta el verano de 2028. El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, se han ganado la permanencia en la franja con cifras que rondan el 11% de cuota de media, enlazando especialmente con un público menor de 40 años.

Cada nueva temporada tendrá alrededor de 160 capítulos, como actualmente, con 320 en total con un presupuesto de 31,5 millones más IVA, 2 millones y medio más que en los dos primeros cursos, con 28 millones, 14 millones por tanda.

El coste por capítulo de estas dos primeras temporadas ha sido de unos 88.000 euros. Con la renovación el precio por noche será de 97.840 euros. El presidente de RTVE, José Pablo López, defendía ayer en sede parlamentaria que era lógica esa subida para un espacio que genera tanta fidelidad. La Revuelta se graba en un teatro, con un decorado no demasiado complejo. La estrategia de competir con El Hormiguero funcionó aceptablemente para La 1 como revulsivo en la parrilla aunque Broncano está a distancia de la audiencia que genera en estos momentos el espacio de Pablo Motos, sobre el 16%.

"Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas, el sueldo de los trabajadores, porque en La Revuelta no solamente trabaja David Broncano. Hay un equipo muy amplio de personas que trabajan en este programa", ha manifestado José Pablo López en su comparecencia este jueves ante la Comisión Mixta de control Parlamentario.

Las condiciones de la renovación se acordaron en diciembre y al margen de que un cambio político hiciera saltar por los aires el actual consejo de administración de RTVE y su directiva, el programa queda respaldado.

Sobre la puesta en marcha del nuevo canal cultural de RTVE, López explica que sigue "su curso, incluso más rápido de lo que inicialmente se preveía", con la intención de que pueda estar disponible en las principales plataformas como Movistar, Vodafone, Orange, a partir de finales del mes de junio. "Otra cuestión será la TDT", ha agregado, para apuntar que RTVE está pendiente de los posibles cambios que se puedan haber en la asignación del espectro radioeléctrico con el nuevo Plan Nacional de TDT.

Dentro de este contenido incorporado a la oferta, la corporación ha tenido contactos con canal Arte en Francia en una colaboración "bastante intensa con el objetivo de que RTVE se convierta en Arte España", en un proyecto basado en "el co-branding, la gobernanza editorial y la durabilidad del proyecto", ha señalado el directivo.