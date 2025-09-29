La romántica, e inesperada, boda de Selena Gómez y el compositor Benny Blanco

La actriz Selena Gómez y Benny Blanco, el aclamado productor musical y compositor detrás de éxitos globales como Diamonds de Rihanna y Teenage Dream de Katy Perry, han contraído matrimonio este sábado en una ceremonia íntima en Santa Bárbara, California, en una fecha que se mantenía en secreto aunque los medios estadounidenses estaban sobre la pista.

La que fuera estrella Disney y ahora protagonista y productora de la premiada serie Solo asesinatos en el edificio y que intervino en Emilia Pérez, ha confirmado así su relación con Blanco, músico neoyorquino de raíces argentinas que ha colaborado con artistas como Justin Bieber o Ed Sheeran y con su propia esposa, sinedo considerado uno de los valores más firmes en la composición comercial.

A través de vídeos e imágenes compartidos, la boda de Selena se ha celebrado en Sea Crest Nursery, con un fin de semana festivo que comenzó el viernes con una cena en una mansión en Hope Ranch, y culminó el sábado con la ceremonia y fiesta al aire libre para 170 invitados. Una celebración con mucho baile, como deseaba la pareja.

Un primer plano de Selena Gómez con su vestido nupcial, compartido en redes

Gómez lucía un vestido de satén halter-neck diseñado por el atelier de Ralph Lauren, con bordados y estampaciones, con el romanticismo que quería acentuar la novia que presentaba un peinado bob al estilo años 20 del siglo pasado, con joyasde platino y diamantes de Tiffany & Co. Su ramo era una conjunción de lirios del valle que simbolizan pureza y renovación.

El marido se decantó por un esmoquin negro clásico, también de Ralph Lauren, dando todo el protagonismo a su pareja.

Entre los invitados Taylor Swift, amiga de Selena desde la infancia artística de ambas, y que está preparando su próxima boda; así como los compañeros de serie de la novia, Martin Short y Steve Martin (esperando que se desvelen cómo pudieron sorprender a su amiga con discursos), Paris Hilton o el mencionado Ed Sheeran, acompañando a las familias del nuevo matrimonio que llevaban ya al menos dos años de relación.

Selena Gómez y Benny Blanco tras darse el sí quiero

La chispa entre Benny Blanco y Selena Gómez surgió inicialmente en el ámbito de la música, cuando unieron fuerzas en 2019 para el tema I Can’t Get Enough, con colaboración de J Balvin y Tainy. Si bien su vínculo en esa etapa se limitaba al terreno laboral, pero la evidente sintonía entre los dos captó atención inmediata.

Solo en diciembre de 2023 empezaron a circular especulaciones sobre un posible idilio romántico que los unía. Durante varios meses, la dupla preservó su noviazgo lejos de los focos, aunque los seguidores rápidamente detectaron pistas en las plataformas digitales, como notas enigmáticas y fotos que insinuaban una cercanía más allá de lo amistoso. En diciembre del pasado año anunciaron su boda que se ha celebrado, sin anunciarse, este fin de semana.