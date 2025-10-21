El retrofuturo ochentero, la recomendable docuserie nostálgica de David A. Weimer

El cineasta e historiador David A. Weiner se confiesa como un “enfermo de la nostalgia” y de ahí que se haya dedicado durante los últimos 20 años a analizar y cataloga los tesoros cinematográficos de ciencia ficción de los años 80 y 90. Su título: En busca del futuro (In Search of Tomorrow), viaje por el mundo fantástico de otro tiempo que ofrece el canal TCM pasadas las once y media de la noche hasta este sábado. Los capítulos, por supuesto, se pueden ver también bajo demanda en plataformas como Movistar Plus +, Vodafone u Orange TV.

Desde su debut en 2019 con el terror ochentero de In Search of Darkness, Weiner ha tejido documentales que miran con detenimiento otra forma de contemplar el cine en el contexto de las sensaciones de aquellos espectadores que seguían unidos a la pantalla grande por encima de todo.

El análisis de En busca del futuro arranca con Blade Runner y con la confirmación de lo que era el universo de Star Wars con su segunda película estrenada, El imperio contraataca. En sus seis entregas Weiner repasa las joyas del género fantástico y sus personajes que jalonaron roles como la teniente Ripley de Sigourney Weaver en Alien o ese ser lleno de dudas de Rick Deckard a cargo de Harrison Ford.

La epopeya Tron, con sus pioneros efectos digitales o el terror de La Cosa forman una sinfonía de recuerdos para varias generaciones de espectadores veteranos con títulos que ahora son redescubiertos por los cinéfilos que se van incoporando.

El telón sociohistórico:la sombra de Ronald Reagan, el final de la Guerra Fría y la plaga del sida que avivó la urgencia de aquellas distopías que encabezó Terminator.