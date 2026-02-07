Una reportera de ‘El tiempo justo’, testigo directo del desalojo de vecinos en Benaoján

Muchos profesionales de los medios de comunicación se están jugando el tipo para cubrir in situ los devastadores efectos de la sucesión de borrascas que azota con fuerza a Andalucía. Algunos de ellos han sido criticados por su comportamiento imprudente como sucedía hace unos días con una reportera de TVE. Por una situación similar ha pasado Luisa Chamizo. La reportera de El tiempo justo se ha desplazado hasta Benaoján, en la provincia de Málaga, donde ha tenido muchas dificultades para realizar su conexión.

Luisa Chamizo ha sido testigo de excepción de la angustia y desesperación de los vecinos del lugar ante las inundaciones y los desalojos. A Francisca, una vecina del pueblo, se le caían las lágrimas en directo al ofrecer su duro testimonio. Isabel es otra vecina afectada por las intensas lluvias. La reportera del magacín ha reconocido que ha visto cómo el agua salía por los enchufes y paredes de las viviendas afectadas.

En pleno directo, la reportera de El tiempo justo recibía instrucciones por parte de la Guardia Civil. “Nos piden que abandonemos la zona”, ha comentado. “Estamos mal pasándolo mal, viviendo angustia. No sabemos si dejar el pueblo o no”, ha relatado una vecina presa de la angustia que se vive en el municipio malagueño.

Luisa Chamizo ha comprobado en sus propias carnes cómo los vecinos hacen frente a las precauciones y recomendaciones que le llegan de parte de la Guardia Civil. La reportera andaluza ha confirmado que en una de las barriadas de Benaoján los vecinos tuvieron que ser desalojados dos horas después de su conexión en directo.