La reportera en Grazalema de TVE criticada por jugarse el tipo en plena riada

La osadía de una reportera de TVE por explicar hasta qué punto la situación en Grazalema era impensable la llevó a narrar la información en plena corriente central del una calle, en plena riada. Un comportamiento no recomendado, y que se ha criticado en las redes, ya que hay riesgo de ser llevado sin control por el agua, más si se produce una caída, y en caso de ser absorbida por una alcantarilla abierta el desenlace es directamente trágico.

Carmen Osuna, periodista de Puerto Real, era la informadora destacada por el programa Malas lenguas, el magacín político y de actualidad de Jesús Cintora. El soriano dio paso ayer tarde en el segmento de La 1 (Malas lenguas también se ofrece en La 2) donde la reportera quiso contar la copiosa lluvia que arreciaba sobre la conocida localidad gaditana a pie de calle, transitando por una vía del pueblo donde el caudal discurría furioso. En la jornada de ayer Grazalema registró una precipitación de cerca de 600 litros por metro cuadrado, más de lo que cae de media en una localidad peninsualar a lo largo de todo el año. Las lluvias sumadas en dicha población en lo que llevamos de año superan ya los 2.000 litros, más que el total anual de algunos sitios de más pluviosidad de España en registros recientes.

"El agua directamente nos lleva, es un río", proclamaba la periodista. Con tal voracidad la corriente de agua de ayer tarde lo podía arrastrar todo y la periodista de Malas lenguas para subrayar el carácter exagerado que había alcanzado el temporal de la borrasca Leonardo lo hizo en plena calle, tal vez sin calcular los riesgos.

Las críticas señalan que las cadenas de televisión, aunque tengan ese afán de contar los sucesos en plena zona cero, deben mostrar ejemplo de cautela y respetar las medidas de segruidad, aún más en estos momentos que se pide precaución a millones de afectados.