¿Reconocerías a Terelu Campos al aterrizar en 'Supervivientes'?

Al natural total, sin maquillaje, Terelu Campos estaba irreconocible anoche al aterrizar en Cayo Cochinos, de nuevo el lugar de la convivencia en Supervivientes, en Honduras, para los próximos meses de Telecinco. Jorge Javier Vázquez, conductor de la gala, disfrutaba con la presencia de la participante aún no oficial que tiene una misión encomendada en el reality. Hay una veterana complicidad entre ambos.

Su participación en Supervivientes 2025 se el pasado 28 de febrero. "Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora, y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes". Anoche se insistió en que hasta que no pasen 21 días en la playa no se puede considerarse participante de hecho en las penurias de la playa. Con el compromiso teatral que tiene a la vista de cara a abril, la hermana de Carmen Borrego (por supuesto no se va a perder el rol de representarla tras haber participado el pasado año) ella va a estar sólo hasta el día 25 . Es concursante y sufridora en la playa, pero poquito. Ella tiene una "misión especial" que se supone que es sólo fugaz. En España le aguardan su hija, Alejandra Rubio, y su nieto Carlo, de meses. Su destino será recordar historias a los participantes, a Álvaro Muñoz Escassi, a Pelayo Díaz...

Laura Madrueño es la conductora el programa en contacto directo con los participantes y aguardaba inagurando la palapa a los participantes de esta edición,

A falta de que se sume este domingo el ínclito José Carlos Montoya, de La isla de las tentaciones. Terelu por su parte se sumó por ahora como una más, saltando desde el helicóptero (bajito) y asumiendo los rigores de 'bautizo' para incorporarse al programa. Así fue su salto:

Las dificultades de salud no impdieron su lanzamiento desde la aeronave. "Vamos a contar a lo largo de la noche qué va a pasar contigo. De momento, no eres concursante oficial, pero vas a estar como los demás, pasando hambre y rodeada de bichos", adelantó ahí Jorge Javier Vázquez. La malagueña tuvo una entrada viral y ya se sabe que su misión será "alterar". Sí tal vez importunar a otros participantes, que se le da bien con tantos años de domadora de contertulios y activa tertuliana.