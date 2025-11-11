Las razones de la grave pelea entre Andy y Lucas y cómo está ahora el autor de 'Marioneta'

Existía expectación en torno a El Hormiguero de este lunes con la presencia de Andy Morales para presentar su primer trabajo en solitario, Marioneta, canción en la que se despacha por estos últimos meses junto a su compañero de más de 22 años de carrera, Lucas González. El gaditano reconoce que ha vivido un calvario a lo largo de esta recta final del dúo. Aunque su pareja de escenario ha sido un gran amigo durante mucho tiempo, llegándole a ayudar en momentos de apuro económico, los meses de despedido fueron un tormento de tensión y mal ambiente.

¿Cómo se siente ahora Andy tras romper con su compañero? "Libre" fue su respuesta tajante a Pablo Motos este lunes durante el programa. Fue una entrevista donde el silencio en el plató era mucho más contundente que en otras ocasiones. Han copado tantas portadas y noticias a lo largo de estos meses que había ganas de escuchar a Andrés Morales. Ha querido estar callado todo este tiempo, hablando lo justo y no añadiendo más leña al fuego. El aspecto de quien era su amigo desató tantos comentarios que no quiere dar su versión.

Quiso ser profesional hasta el último momento y cantar en el escenario todo lo previsto aunque le faltara ese ardor, ese sentimiento, que la ocasión merecía, en una despedida definitiva.

Sobre la pelea que fue el final de la relación, se produjo en un concierto en Mérida durante el mes de mayo. No llegaron a las manos pero se dijeron de todo. "Qué bien peinado vienes hoy, lo normal de una bronca", fue la frase figurada con la que Andy mostró cómo fue el carácter de esa conversación a gritos tras el concierto y donde "presuntamente" voló incluso una botella y acabó en el hospital pero por una complicación de una lesión tras un partido de fútbol anterior. Andy no quiso ser más explícito, ahorrando dureza en pro de una ironía distante. "Yo siempre digo tonterías, lo hice para animarlo", fue su defensa sobre las bromas que derivaron al enfrentamiento.

Hasta llegar a ese punto el miembro que ya ha iniciado su carrera en solitario da su versión. A raíz de los problemas con la nariz de Lucas, con una recuperación a la cirugía plástica que no fue la aconsejada, el problema en el aspecto del cantante empeoró y su relación con los demás, en esa misma proporción. Andy ha sobrellevado con solidaridad todo el escarnio que ha venido recibiendo su compañero por el aspecto. En ese mencionado concierto, ante la tensión que existía por parte de Lucas, quiso bromear para quitar hierro a lo que vivía su pareja en el escenario. Tras varias alusiones en público que no le gustaron ambos terminaron en ese enfado mounmental que terminó siendo el principio del fin del dúo. Ya no volverían a tratarse con aprecio depués de este grueso encontronazo.

El resto de meses, de mayo a octubre, se sobrellevaron entre comentarios y rumores, hasta su útimo recital y esas notas que fueron la liberación para Andy que ya inicia su carrera en solitario, que ya anunció antes de esta pelea terrible.