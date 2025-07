'Mis raíces', las entrevistas de Isabel Jiménez llegan este jueves

¿Quiénes son realmente las figuras que admiramos? ¿Qué historias, sueños y raíces han forjado su camino hacia el éxito? Estas preguntas son el corazón de Mis Raíces, el nuevo y ambicioso formato de entrevistas que Cuatro estrena este jueves 17 de julio a las 22.50.

Conducido por la periodista Isabel Jiménez, de Informativos Telecinco, el programa promete un viaje íntimo y conmovedor al pasado de figuras de la televisión, leel arte, el deporte, la moda o la política, comenzando con la modelo y presentadora Blanca Romero como primera invitada.

Producido por LACOproductora (Grupo Prisa) y NSN (Never Say Never), la productora cofundada por el futbolista Andrés Iniesta, Mis Raíces se aleja de los focos y los decorados del plató para sumergirse en los lugares y las personas que han marcado la vida de sus protagonistas. Con estética cinematográfica y naturalista, el programa se centra en charlas con autenticidad, donde las emociones, el humor y la verdad se entrelazan para ofrecer un retrato humano y cercano de cada figura.

En su debut como presentadora de un programa de entrevistas, Isabel Jiménez despliega su cercanía para conectar con los invitados y sus entornos. “Queremos mostrar quiénes son realmente estas personas, más allá de su imagen pública. Sus orígenes, sus familias y sus amigos nos ayudan a entender qué los ha llevado a ser quienes son”, explica Jiménez. El formato prescinde de platós convencionales y opta por escenarios reales: los barrios, pueblos y hogares que han dado forma a las vidas de los protagonistas.Blanca Romero: Un retrato íntimo y emotivo

La primera entrega se centra en Blanca Romero, quien abre las puertas de su vida personal. Desde su Asturias natal, donde se mudó tras el nacimiento de su hijo Martín en busca de calma, hasta su inquieta juventud como modelo internacional, el programa reconstruye su fascinante trayectoria. Acompañada por Isabel Jiménez y su amiga de la infancia Carmen, ahora taxista, Blanca recorre los paisajes rurales de Pinzales y Aguda, evocando recuerdos de una niñez marcada por la libertad y el entorno natural. El relato se enriquece con testimonios inéditos de sus padres, Rafael y Blanca, su hermana Tania y su hija mayor, Lucía Rivera, quienes aparecen por primera vez en televisión. Momentos especialmente conmovedores sur74gen al abordar la relación de Blanca con Lucía, criada en gran parte por sus abuelos, y las reflexiones de la joven sobre su infancia.

Amigos como Héctor, Sol y Julia aportan anécdotas que revelan el lado más divertido y humano de Blanca, mientras que su excompañera de piso, la modelo Lola Pérez Fernández, revive los años de juventud en Madrid y Barcelona.Un elenco de lujo para las próximas entregas

Mis Raíces cuenta también en sucesivas entregas con Andrés Iniesta, Vanesa Martín, Dulceida, Palomo Spain, Ana Peleteiro, Marta Sánchez y Carlos Cuerpo, quienes compartirán sus historias con Jiménez.