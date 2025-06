Las pruebas de Selectividad paralizan un programa del 'prime time', 'Tu cara me suena'

Los participantes de 'Tu cara me suena 12'

La joven valenciana Melani García se ha convertido en la gran estrella de Tu cara me suena 12, por encima de intérpretes consolidados como Ana Guerra, Gisela o Bertín Osborne. Se lo está poniendo difícil al jurado con las puntuaciones aunque el público semanal contempla que no tiene rival. Para la gala de este viernes Melani, que solo tiene 17 años, va a imitar al solista de Los chicos del coro.

Melani, sin perder nunca ni la sonrisa ni la humildad, es la artista más asomobrosa de la duodécima edición de Tu cara me suena, el popular programa de Antena 3 producido por Gestmusic, lo más visto en la noche de los viernes viernes, Sin tradición musical en su familia (su padre es fontanero, su madre, enfermera) la trayectoria de Melani habla de un gran talento en preparación aunque deslumbre cada semana. Venció en La Voz Kids y fue representante de España en Eurovisión Junior 2019, consiguiendo un tercer puesto que debió ser incluso más alto.

Melani García y su imitación como Cellne Dion

Domina varios idiomas, se concentra en todo lo que es formación musical y de interpretación (menudas coreografías ha regalado en Tu cara me suena) y como joven de 17 años que sigue formándose académicamente, sigue con sus estudios de Secundaria, que ha culminado en Valencia.

La grabación de Tu cara me suena prevista para esta semana, y que se verá dentro de un mes en antena, se ha suspendido por la presentación de Melani a los exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), la conocida siempre como Selectividad. La propia participante ha bromeado en semanas pasadas por la preparación para estos exámenes que ha obligado a aparcar la grabación semanal. Es la primera vez que una menor de edad participa en Tu cara me suena y estas circunstancias son de obligado cumplimiento. Melani García está presentándose a los exámenes y en la gala ya grabada que se emitirá este viernes comentará que todo ha ido bien, aunque se grabó antes de ir a la PAU. Nadie puede dudar que aunque fuera una suposición, por la constancia y trabajo de la joven alumna seguro que superará con éxito la prueba de estos días y que ha originado una situación insólita entre los participantes de Tu cara me suena.

La actuación del pasado viernes, puntuación máxima entre jurado y público, fue de apoteosis, como Beyoncé.