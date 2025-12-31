La promoción de Cristina Pedroche y el sexy posado de Dabiz Muñoz con el vestido de 2025

Cuenta atrás para recibir 2026 y varios millones de españoles lo hará en los canales de Atresmedia donde Cristina Pedroche, Alberto Chicote más ¿Torrente? guiarán a los espectadores para dar paso al nuevo año.

El chef Dabiz Muñoz ha mantenido una 'tradición' ya viral al posar con elvestido de su esposa del año anterior. El chef de DiverXO ha posado con el modelo de aire vedettte con una estructura de alta sombrerería con más de 40 pezones de los que surgía cristales creados a partir de leche materna cristalizada de la propia presentadora.

El traje, obra de VivasCarrión en colaboración con UNICEF España, buscaba visibilizar la protección de la infancia frente a la violencia, el abuso y la explotación, representando a una deidad femenina asociada a la maternidad y la fertilidad.

Con su humor de cara a este posado, Muñoz ha acompañado las imágenes con el siguiente mensaje: "Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos. ¡No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo", proclama.

Además, ha concluido con un claro guiño promocional a la retransmisión de Antena 3 y La Sexta: "Todos a comerse las uvas donde está la suerte, que es en Antena 3". Calentando motores de cara a la retransmisión de esta noche, que comenzará sobre las 23.30.

La retransmisión será emitida simultáneamente en Antena 3, La Sexta y Atresplayer.

Durante este año la pareja, que harecibido a su segundo hijo, ha estado en el centro de la atención mediática por rumores de crisis matrimonial que finalmente fueron zanjados a raíz del nacimiento de Isai, en julio. Pedroche, contertulia en Zapeando, ha vuelto en deshacerse de halagos de su marido. Además la vallecana ha dejado caer que estas podrían ser sus últimas campanadas, tras cumplir diez años junto a Chicote y doce ocasiones ante la Puerta del Sol.