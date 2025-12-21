¿Qué fue de Pilar Soto? La presentadora de 'Grand Prix' y actriz tiene un grave problema de salud

La actriz y presentador Pilar Soto, rostro fresco y sonriente que conquistó a la audiencia a mediados de los años noventa como co-presentadora de El Grand Prix del verano junto a Ramón García y al frente de programas como Mamma mía en Telemadrid, regresaba este jueves a la televisión para aparecer en el magacín Y ahora Sonsoles de Antena 3.

A sus 46 años, la madrileña n ofreció un testimonio crudo y conmovedor sobre el precio oculto de la fama temprana, revelando cómo una larga batalla contra trastornos alimentarios la llevó al borde del colapso físico y emocional, forzándola a un retiro prolongado de los medios.

Soto, que también brilló como actriz en series como Al salir de clase (donde interpretó a Pamela); Paraíso, en La 1 (con un rol protagonista como Cristina entre 2000 y 2003) o el programa In Fraganti, junto a Paco Vegara, confesó que sus problemas con la bulimia y la anorexia se remontan a la adolescencia, pero se agravaron intensamente bajo la presión de la exposición pública.

En su peor etapa llegó a pesar apenas 37 kilos y acumuló 82 ingresos hospitalarios de urgencia en un solo año, con secuelas graves en la piel y el organismo por el abuso de medicamentos.

Pilar Soto en el programa 'Y ahora Sonsoles'

Un episodio crítico ocurrió en 2003 durante su participación en el reality La isla de los famosos, en Antena 3. Consciente de la escasez alimentaria, vio en el formato una oportunidad para ocultar su enfermedad, pero la interrupción abrupta de su tratamiento provocó un colapso. Un facultativo del programa advirtió del riesgo de "una muerte en directo", y tras su expulsión temprana por voto del público, sufrió un desmayo al salir de una gala que requirió hospitalización inmediata.

Hoy, más de una década después de su última aparición relevante en televisión (en el año 2014), Pilar Soto atribuye su recuperación a un profundo encuentro espiritual que reorientó su existencia. En la entrevista con Sonsoles Ónega, enfatizó cómo la fe se convirtió en su ancla vital, permitiéndole reconstruir una vida alejada del foco mediático pero centrada en valores personales. Su regreso al plató no solo evoca nostalgia por una era dorada de la televisión, sino que sirve como reflexión sobre los peligros invisibles de la celebridad juvenil y la resiliencia humana.